„I think i spider“ packt den Turniersieg ins Netz

Beim 4. Beachvolleyball-Turnier des Dorferneuerungsvereins Maria Lanzendorf standen am Samstag (2. September) mit jeweils vier Spielerinnen/Spielern ausgestattete Teams mit klingenden Namen wie „The Bee Gees“, die „Volley-Bären-Bande“, die „Beach Bitches“ oder „Neulich in der Reha“ auf dem Platz. Trotz spätsommerlicher Hitze wurde „gebaggert“ und „gesmasht“, dass es eine Freude gewesen ist. Und als Spielfeldteiler erleichterte ein kürzlich auf höchstem Niveau beim Turnier in Baden getestetes und mit Antennen ausgerüstetes Netz die Arbeit der Schiedsrichter.

Den Sieg holten sich nach spannenden Matches, bei denen auch immer der Spaß im Vordergrund gestanden hat, Birgit, Jakob, Roland und Gerald, die Übersetzungskünstler mit dem Team-Namen „I think i spider“ (ich glaube, ich spinne). Wie die Beute im Netz dürften sich womöglich die gegnerischen Teams des Turniersiegers gefühlt haben, denn beim einen oder anderen Ballwechsel ließ das Quartett erkennen, dass es nicht erst am Samstag Bekanntschaft mit dem blau-weiß-gelben Ball gemacht hat. Im Final setzten sich „I think i spider“ mit 21:16 gegen „Neulich in der Reha“ durch und das Spiel um den 3. Platz gewann die „Volley-Bären-Bande“ mit 21:15 gegen „The Bee Gees“.

Bürgermeister Peter Wolf (SPÖ), der als Team-Coach und Schiedsrichter im Einsatz gestanden hat, bedankte sich im Namen seiner Gattin – die beim Besuch der NÖN zuerst in der Turnierorganisation und danach als Spielerin im Sand engagiert war – und im Namen der Dorferneuerung Maria Lanzendorf beim Kleingartenverein, der den Beachvolleyball-Platz für diesen Event zur Verfügung gestellt hat.