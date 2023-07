Baggern und Pritschen mit „Junges Moosbrunn“

Am Samstag fand in Moosbrunn auf der Schillingerwiese, das Volleyballturnier des Vereins „Junges Moosbrunn“ statt. Sieben Teams traten gegeneinander an. Bei tropischen Temperaturen spielten die Teams und wurden von einigen Zuschauern angefeuert. Das Don Bosco Gymnasium Team traten als Jumbo Team an und zählte zu den Favoriten. Der ehemalige Finanzminister Gernot Blümel, selbst gebürtiger Moosbrunner, fightete mit seinem Team gegen das „Junge Moosbrunn“. Letztendlich holte sich das Jumbo Team den Sieg.