„Pedibus“ wird in Himberg auch nächsten Herbst angeboten

Seit vier Jahren werden Himberger Schulkinder im Zuge des Projekts „Pedibus“ von Erwachsenen auf ihrem Schulweg begleitet. „Pedibus“ steht dabei für „Autobus auf Füßen“, geht es schließlich darum den Weg zu Fuß zu bewältigen und nicht innerhalb des Orts mit dem Auto zur Schule gebracht zu werden. „Aufgrund der großen Nachfrage wurde in diesem Schuljahr neben den bereits bestehenden beiden Routen eine zusätzliche dritte 'Lila-Route' vom Laurentiusheim über die Feldgasse bis zur Schule aktiviert, welche dankbar von den Eltern angenommen wird“, berichtet Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ).

35 Kinder wären derzeit für das kommende Schuljahr 2023/24 angemeldet. Als „Pedibus“-Begleiter sind auch Ortschef Wendl und sein Vize Richard Payer (SPÖ) sowie weitere Helferinnen und Helfern unterwegs. Die Beliebtheit der Aktion beruht laut Wendl nicht nur auf dem Umwelt- oder Sicherheitsgedanken, sondern auch auf der Gemeinschaft, die zwischen den Kindern untereinander aber auch mit den Begleitpersonen entstehe. „Die Kinder lernen von den diesen nicht nur den Umgang im Straßenverkehr und worauf sie auf dem Schulweg achten müssen, sondern haben auch genügend Zeit sich untereinander oder mit den Begleitpersonen auszutauschen“, sagt Wendl.

Organisiert wird der „Pedibus“ von Gemeindemitarbeiterin Michaela Lagler, ihr spricht der Bürgermeister eine besonderes Dankeschön aus. In den mittlerweile vier Jahren habe es keinen einzigen Tag gegeben, an dem keine Begleiterin oder kein Begleiter zur Verfügung gestanden sei, was von großem Verantwortungsbewusstsein zeuge.

„Da wir das Pedibus-Team gerne erweitern wollen, respektive Vertretungen für Krankheitsfälle oder Urlaubsunterstützung benötigen, suchen wir zuverlässige Eltern, Großeltern oder Pensionisten, die bereit sind, die Kinder auf dem Schulweg zu begleiten“, wirbt Wendl für neue Unterstützer. Interessierte können sich bei Michaela Lagler unter der Telefonnummer 02235/86213 36 melden.