Raser mit 176 km/h auf B9 bei Mannswörth geblitzt

Geschwindigkeitsmessungen beim Kreisverkehr Danubiastraße finden in regelmäßigen Abständen statt. Geringfügige Tempoübertretungen sind dabei keine Seltenheit. Doch mit welcher Geschwindigkeit ein junger Wiener heute Samstag (5. August) in Richtung Flughafen an ihnen vorbeigebrettert war, überraschte selbst die erfahrenen Beamten der Polizei-Inspektion Wiener Straße.

Denn der 24-Jährige wurde mit 176 km/h geblitzt - bei erlaubten 100 km/h. Die eklatante Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um 76 km/h hat nun schwerwiegende Folgen für den Raser. Ihm wurde noch an Ort und Stelle die Weiterfahrt untersagt und gleichzeitig der Führerschein abgenommen. Zudem wurde der 24-Jährige bei der zuständigen Behörde angezeigt.