Der Vorfall auf der A4 war nicht die einzige massive Geschwindigkeitsübertretung in den vergangenen Tagen in Niederösterreich. Bereits am Freitag war ein 59-jähriger Fahrzeuglenker auf der B1 in Perschling (Bezirk St. Pölten) mit 130 km/h anstatt der in diesem Bereich maximal vorgesehenen 70 km/h unterwegs gewesen.

Der Salzburger setzte Augenblicke später noch einen drauf und bretterte um 78 km/h zu schnell durch das Perschlinger Ortsgebiet. Dem Raser wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem wird der Mann der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung.