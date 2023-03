Jugendliche „borgten“ sich Auto für Spritztour durch Schwechat

Für die beiden Jugendlichen muss es sich im ersten Moment wie ein Jackpot angefühlt haben. Wenn auch der weitere Verlauf und letztlich das Ergebnis alles andere als positiv für die beiden war. Doch der Reihe nach: Am Sonntag vor gut eineinhalb Wochen fand das Duo beim Schwechater Bahnhof eine Haube – so weit so unspektakulär. Denn das Entscheidende befand sich in der Mütze.

Mehrere Schlüsselbunde, Kopfhörer und allen voran zwei verschiedene Autoschlüssel. Und schon nahm das Unheil seinen Lauf. Denn anstatt die Fundsachen bei der Polizei abzugeben, machten die Jugendlichen mit einem der beim Bahnhof abgestellten Fahrzeuge eine Spritztour und fuhren in der Stadt spazieren. Dabei beschädigten sie das Auto zu allem Überfluss auch noch.

Letztlich stellten sie das gestohlene Fahrzeug in der Netzgasse ab, entfernten die Nummerntafeln und türmten. Die Kennzeichen warfen sie ebenso weg wie die Autoschlüssel, die Kopfhörer und die Haube. Während die Polizei die Nummerntafeln gefunden hat, blieben die anderen Dinge verschwunden. Den zweiten Autoschlüssel und die weiteren Schlüssel brachte einer der Täter selbst bei der Polizei vorbei – während er sich selbst gestellt hatte.

