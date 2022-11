Schwechater Biker mit Herz schenken Punsch aus

"Wir öffnen unsere Hütten bei jedem Wetter", unterstreicht Club-Präsident Andreas Sterba. So wird auch der für Freitagnachmittag angekündigte Regen die Biker nicht davon abhalten, Punsch für den guten Zweck auszuschenken. Gestartet wird um 17 Uhr, der Reinerlös geht dieses Mal zur Gänze an die Berta von Suttner-Sonderschule in Schwechat.

Für die "Echtn" geht mit dem Comeback des Benefiz-Punsch auch eine zweijährige Durststrecke zu Ende. Denn die karitative Veranstaltung musste - wie fast alle anderen Events - coronabedingt in den vergangenen zwei Jahren abgesagt werden. Übrigens: Wer mit dem Motorrad kommt, bekommt einen Gratis-Punsch und es wird auch wieder Adventkränze zu kaufen geben.

