Christine Brunhölzls Sohn Daniel (Verein „Auf Augenhöhe“) hatte vor sieben Jahren einen schweren Unfall und sitzt seitdem im Rollstuhl. Im Jänner erhielt er erneut eine einschneidende Diagnose: Daniel leidet an einer schweren Krankheit.

Durch Zufall erfuhr der Linzer Daniel J. (46) vom Schicksal seines Namensvetters und entschloss sich spontan für ihn zu Fuß nach Lissabon und retour zu wandern. Während dem 8.750 Kilometer langen Marsch, den der Maschinenbauschlosser in neun bis zehn Monaten absolvieren will, sollen für das Projekt „Daniel for Daniel“ Spenden gesammelt werden. Auf Facebook ist der Weg des Benefizwanderers mitzuverfolgen. Der Start war am Donnerstag.

Verein auf Augenhöhe, IBAN: AT38430001015577.