Promis schwitzten am heißen Badener Sand

Zum 17. Mal fand am Mittwoch die Promi Beachvolleyball Trophy in Baden statt. Wenn Kurt Faist der Eventguru ruft, kommen alle und wollen helfen. Das Spiel ist für einen guten Zweck und letztendlich wurden 9.800 Euro von den zahlreichen prominenten Gästen aber auch von den Sponsoren erzielt. Wie immer kommt der Betrag dem Verein „komm und hilf mit Vera“ von ORF-Talkmasterin Vera Russwurm zu Gute.

Vera Russwurm kündigte TV-Rückzug an

Vera Russwurm ließ bei der anschließenden Abendveranstaltung aufhorchen. „Vor zwei Wochen habe ich beschlossen meine Karriere im Fernsehen aufzugeben. „So lange ich noch knackig bin“, scherzte sie, „möchte ich mein Leben mit meinem Mann ein bisschen mehr genießen“. Aber keine Sorge, der Verein bestehe weiter. Was mit der Zeit komme, werde man sehen, so Vera Russmann bei der After Show Party im Hotel Sacher Baden.

Kirchberger, Russwurm und Blanco am Sand

Trotz der extremen Temperatur wurde am Sand gekämpft und ordentlich geschwitzt. Das Alter spielte keine Rolle. Unter den prominenten Beachvolleyballspielenden war auch Ironman Sepp Resnik, der übrigens genau an diesem Tag seinen 70. Geburtstag feierte. Da wurde doch gleich ein Geburtstagsständchen von allen Gästen auf den Tribünen gesungen.

Damit Vera's Verein geholfen werden kann, zeigte eine große Promi-Schar, darunter Sonja Kirchberger, Roberto Blanco (reiste extra aus Mallorca an), Skiweltmeisterin Nici Schmidhofer, Skilegende Hans Enn, die Dancing Stars Conny Kreuter, Herbi Stanonik und Dimitar Stefanin, Volker Piesczek, Oliver Stamm, Bea Trurin, Peter Hofbauer, Carmen Kreuzer, Vera Russwurm, Gary Howard, Iva Schell, Zoryana Kushpler, Schlagerstar Silvio Samoni, Kathi und Gaby Stumpf, Fadi Merza, Nicole Wesner, Andreas Onea, Emese Hunyady (kam extra aus der Schweiz) und viele mehr, wie gut sie baggern und pritschen können.

Siegerehrung und After Show Party im Hotel Sacher Baden

Die After Show Party und Siegerehrung fand im Anschluss des Spiels, im Hotel Sacher Baden statt, wobei der Eigentümer des Hauses, Siegmund Kahlbacher, der Hauptsponsor der Veranstaltung war. Nach einem reichhaltigen Buffet gab es zur Nachspeise die originale Sachertorte. Laut Kahlbacher ist die Sachertorte in Baden entstanden und das Rezept gut behütet.

Musikalisch gaben die österreichische Schlagersängerin Allessa und Schlagerstar Silvio Samoni ihr Bestes und sorgten für grandiose Stimmung. Kurt Faist bedankte sich bei allen Sponsoren und den Promis, die teilweise extra aus Mallorca oder der Schweiz angereist waren, sowie bei Andy Marek, der wie immer die Moderation übernahm.

Welches Projekt steht als nächstes an? „Das traditionelle Promischirennen in Stuhleck ist für Februar 2024 fix geplant“, kündigte Kurt Faist in seinen Schlussworten an.

Ein paar Stimmen zum Event

Vera Russwurm: „Der von Kurt großartig organisierte und inszenierte Tag für meine Hilfsorganisation, wurde weit mehr als ein Spendenevent der üblichen Sorte mit Dinner, Smalltalk, Börsl-öffnen… Nach einem spannenden Turnier mit prominenten ehemaligen Weltklassesportlern und ziemlich hilflosen, dafür doppelt engagierten Laien wie Sonja Kirchberger oder meiner Wenigkeit, ging’s im Hotel Sacher Baden durchaus sportlich weiter-mit viel Tanz und bester Laune, bei einer Sommerparty der feinsten Sorte! Kaum zu glauben, dass der tiefere Sinn dieser Ganz-Tages-Party im Helfen lag. Aus meiner Sicht eine super-fröhliche Win-Win Situation!“

Sonja Kirchberger: „Wenn Kurt lädt, ist es immer eine gelungene Veranstaltung mit viel guter Laune. Gestern allerdings wurde nochmals alles getoppt. Top Stimmung schon beim Volleyball, kulinarisch verwöhnt im wunderschönen Hotel Sacher Baden, eine großzügige Versteigerung und ein top Erlös für Vera’s Verein. Einfach ein wunderschöner Event.“

Roberto Blanco:„Wenn Kurt ruft und wir Zeit haben, sind Luzandra und ich immer sehr gerne dabei. Seine Events – einfach großartig und so familiär.“

Iva Schell: „Ich liebe einfach Kurt’s Events. Ich glaube damit ist alles gesagt.“