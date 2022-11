Schwechater Biker trotzen dem Regen

Drei Jahre musste der Schwechater Motorradclub „Die Echtn“ um Präsident Andreas Sterba warten, bis der beliebte Benefiz-Punschstand wieder über die Bühne gehen konnte. Und dann regnete es just am Freitagabend.

Der Stimmung und letztlich auch dem Andrang zu den Hütten mit Apfel-Zimt-, Beeren- oder Biker-Punsch oder deftigem Leberkäse tat das jedoch keinen Abbruch. Kein Wunder, hatte der Punschstand doch einmal mehr einen dicken karitativen Anstrich. So geht der Reinerlös der Veranstaltung an die Berta von Suttner-Sonderschule in Schwechat.

Benefiz-Aktion Schwechater Biker mit Herz schenken Punsch aus

