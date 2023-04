Neue Urnenwand am Schwadorfer Friedhof

Während in der Vergangenheit die herkömmliche Bestattung mit Sarg und Erdgrab fast ausschließlich erste Wahl war, hat in den letzten Jahren eine Trendumkehr entwickelt. So werden vor allem Feuerbestattungen stärker nachgefragt. Doch am Schwadorfer Friedhof fehlte es dafür bis dato an genügend Urnenplätzen. „Mit der nun eingesegneten Urnenwand können wir die Nachfrage der nächsten Jahre bestens und in einem ehrenvollen Rahmen erfüllen“, hielt Bürgermeister Jürgen Maschl (SPÖ) nach der Segnung durch Pfarrer Richard Kager fest.

Dank des gewählten Standortes am neuen Teil des Friedhofs ist zudem eine Erweiterung „beliebig oft“ möglich, „ohne damit den Charakter des Friedhofs zu gefährden“, hält der Ortschef fest. Insgesamt wurde einen Urnenwand mit zwölf Nischen errichtet, pro Nische finden zwei Urnen Platz. Die Vergabe erfolgt wie bei anderen Familiengräbern auf die Dauer von zehn Jahren, beantragt werden kann eine der Urnengräber am Gemeindeamt.

Errichtet wurde die Wand von zwei regionalen Unternehmen: Einerseits vom Steinmetzbetrieb Opferkuh aus Mannersdorf und andererseits von der Baufirma Hiller aus Margarethen. Die Gesamtinvestitionssumme beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Die Ausgaben werden laut Maschl aber nicht durch die „laufenden Gebühren, sondern durch die Benützungsgebühren auf die Dauer von 40 Jahren verteilt gedeckt“.

