Schwechater Luftfahrt-Fans wagten Blick über die Staatsgrenze

Gerade einmal 70 Kilometer entspricht die Distanz zwischen den Flughäfen in Schwechat und Bratislava. Und obwohl der slowakische Hauptstadtairport für viele doch so nahe liegt, ist dieser in der Ostregion kaum bekannt. Von Hainburg aus sind es gerade einmal 24 Kilometer zum Bratislava Airport (BTS), der Schwechater Flughafen ist gut zehn Kilometer weiter entfernt. Trotz seines überschaubaren Flugangebotes bieten die Slowaken so manch interessante Linien- wie auch Charterflüge, das auch Passagiere aus dem Osten Österreichs anlockt.

Im Vorjahr wurden am BTS insgesamt 1,4 Millionen Passagiere abfertigt hat. Zum Vergleich: Alleine im August zählte man in Schwechat rund 3,1 Millionen Fluggäste. Doch auch in Bratislava erlebt man dank einer starken Sommersaison einen starken Aufschwung. Davon konnte sich vor wenigen Tagen auch einige Mitglieder des Vereins „Flughafenfreunde Wien“ um Obmann Gernot Kastner überzeugen. Auf Einladung von BTS-Geschäftsführer Dusan Keketi durften sie sich über eine nicht alltägliche Flughafenführung freuen.

Der letzte Besuch der Flughafenfreunde datiert aus dem Jahr 2011. Ein Jahr später wurde in Bratislava der Abflugs- als auch VIP-Terminal neu eröffnet, dort wurde die Tour auch gestartet. Für jene Gruppe an Luftfahrtenthusiasten, die sonst den Flughafen Schwechat um seine Bemühungen für ein weiteres Wachstum unterstützen, war jedoch der anschließende Besuch des Vorfelds mit seinen zahlreichen abgestellten Verkehrsflugzeugen von besonderem Interesse.

Ronaldo-Maschine landete wenige Stunden zuvor

Bei einem Rundgang stieß man auch auf die Maschine der portugiesischen Fußballnationalmannschaft um Superstar Christiano Ronaldo, die wenige Stunden zuvor für das Ländermatch gegen die Slowakei gelandet war. Das Match endete übrigens 1:0 für die Portugiesen. Der anschließende Besuch am 40 Meter hohen Tower war für viele der Teilnehmer ein unvergessliches Erlebnis.

Im Anschluss ging es noch für einen Kurzbesuch in die technischen Hangars von Austrian Airlines, die mit der AUA-Technik Bratislava (ATB) seit Jahr 2006 ein Tochterunternehmen in Bratislava unterhalten. Die ATB fungiert als Wartungseinrichtung von Flugzeugen von Austrian Airlines, Lufthansa, Swiss, als auch von Fremdfirmen.

„Die Gastfreundschaft als auch das toll organisierte Programm der Flughafenführung war großartig“, war Obmann Gernot Kastner wie seine Vereinskollegen vom Blick hinter die Kulissen begeistert. Er bedankte sich auch bei dem „Team des Flughafen Bratislava für die Organisation des Besuches“.