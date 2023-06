Schwechater Polizei warnt vor falschen Polizisten

Vor allem die ältere Generation sei im Visier der Betrüger, erklärt Johannes Eilenberger vom Kriminaldienst-Referat der Schwechater Polizei. Zum Teil hätten die Opfer den Betrügern hohe Geldbeträge ausgehändigt. Daher warnt Eilenberger einmal mehr davor, aufgrund von Telefonanrufen Geld oder Wertgegenstände zu übergeben.

Die Masche der Betrüger sei immer ähnlich: Die Täter würden vor allem ältere Menschen telefonisch kontaktieren und sich als Polizisten ausgeben. Dann würden die Opfer in ein Gespräch verwickelt, um deren Vermögenssituation ausfindig zu machen. Mit Hilfe von irgendwelchen Lügengeschichten würden sie dann dazu gebracht, ihnen Geld oder Wertgegenstände auszuhändigen. So wird etwa behauptet, dass eine nahe verwandte Person in einen Unfall verwickelt war und sich nun in Haft befindet und daher eine Kaution bezahlt werden müsse. Oder auch, dass die Polizei in der Umgebung Räuber festgenommen habe und das Opfer deshalb der Polizei sein Vermögen zum Schutz übergeben soll. Dabei wird meist behauptet, ein „Polizist“ in zivil würde das Geld abholen kommen.

Geschichten wie diese würden immer wieder auf fruchtbaren Boden fallen und Menschen dazu bringen, ihre Geldbörsen bzw. Bankkonten zu leeren. Die Polizei warnt daher eindringlich davor, Fremde in die Wohnung zu lassen, Details über die eigene Vermögenssituation preiszugeben oder gar Geld auszuhändigen. Sie empfiehlt außerdem, sich einen Dienstausweis von den angeblichen Polizisten zeigen zu lassen und im Zweifelsfall über die Notrufnummer 133 die echte Polizei zu kontaktieren.