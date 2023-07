Kein Schmuck zu Hause: „Polizeitrick“ in Schwechat ging schief

Der Anruf einer unbekannten Nummer versetzt viele Menschen bereits in Aufruhr. Denn die Betrugsversuche per Telefon nehmen zu, wie auch die Polizei vermehrt bestätigen kann. Immer wieder kommen die Betrüger am Ende doch ans Ziel und bringen ihre Opfer um teils hohe Beträge in Form von Bargeld oder Schmuck. Zumeist geben sich die Täter als Polizisten aus, so wie auch in einem kürzlich angezeigten Fall in Schwechat.

Die Betrüger wendeten dabei den sogenannten „Polizeitrick an“. So gab sich die Stimme am Ende der Leitung als Beamter der Inspektion Wiener Straße aus. Der Täter informierte den Schwechater über die Festnahme von zwei Burschen, die einen Zettel mit der Adresse des Opfers bei sich gehabt haben sollen. Zudem wollte die anonyme Stimme wissen, ob sich Sparbücher oder Schmuck zu Hause befinden würden.

Es würde jemand vorbeikommen und diese zum Schutz abholen. Danach wurde das Opfer weiterverbunden. Als der Schwechater daraufhin angab, keinen Schmuck zu Hause zu haben, endete das Gespräch abrupt. Dadurch entstand letztlich auch kein Schaden. Die Schwechater Polizei warnt aktuell vermehrt vor Anrufen wie diesem, siehe unten: