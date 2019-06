39. Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerb in Schwadorf .

Das Bezirksfeuerwehrkommando Bruck an der Leitha organisierte gemeinsam mit der Feuerwehr Schwadorf den 39. Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerb am Sportplatz des ASK. Rund 300 Jugendliche waren dabei.