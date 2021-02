Der enorme Andrang hält weiter an, das zeigte sich nicht zuletzt am Starttag der Corona-Teststraße beim Schwechater Abfalllverband AWS in Schwadorf. Aber auch in Schwechat oder Bruck sind die Zahlen enorm - in Schwechat gab es etwa am Samstag knapp 800 Testungen. Die NÖN hat alle Test-Standorte auf einen Blick zusammengefasst:

Montag

Bad Deutsch Altenburg, Gemeindeamt, Erhardgasse 2: 16 bis 19 Uhr

16 bis 19 Uhr Bruck, Rathaus, Hauptplatz 16: 16 bis 18.30 Uhr

16 bis 18.30 Uhr Fischamend, Volksheim, Dr. Karl Renner Straße 2: 10 bis 12 Uhr

10 bis 12 Uhr Götzendorf, Gemeindeamt, Hauptplatz 1: 17.30 bis 20 Uhr

17.30 bis 20 Uhr Himberg, Barbaraheim, Schulallee 3: 15 bis 19 Uhr

15 bis 19 Uhr Höflein, Milchhaus, Vohburgerstraße 23: 17.30 bis 19 Uhr

17.30 bis 19 Uhr Mannersdorf, Gemeindeamt, Hauptstraße 48: 15 bis 19 Uhr

15 bis 19 Uhr Schwadorf, AWS, Industriestraße 2: 8 bis 12 Uhr sowie 13 bis 15 Uhr

Dienstag

Arbesthal, VAZ, Hauptstraße 36a: 17 bis 19 Uhr

17 bis 19 Uhr Fischamend, Volksheim, Dr. Karl Renner Straße 2: 15 bis 18 Uhr

15 bis 18 Uhr Hainburg, Jugendheim, Alte Poststraße 13: 17.30 bis 19.30 Uhr

17.30 bis 19.30 Uhr Leopoldsdorf, Volksschule, Hauptstraße 30: 15 bis 19 Uhr

15 bis 19 Uhr Schwadorf, AWS, Industriestraße 2: 8 bis 12 Uhr sowie 13 bis 15 Uhr

8 bis 12 Uhr sowie 13 bis 15 Uhr Schwechat, Felmayerscheune, Neukettenhofer Str. 2-8: 15 bis 19 Uhr

15 bis 19 Uhr Sommerein, VAZ, Badgasse 20: 17 bis 20 Uhr

Mittwoch

Bruck, Rathaus, Hauptplatz 16: 16 bis 18.30 Uhr

16 bis 18.30 Uhr Himberg, Barbaraheim, Schulallee 3: 15 bis 19 Uhr

15 bis 19 Uhr Höflein, Milchhaus, Vohburgerstraße 23: 17.30 bis 19 Uhr

17.30 bis 19 Uhr Mannersdorf, Gemeindeamt, Hauptstraße 48: 15 bis 19 Uhr

15 bis 19 Uhr Moosbrunn, Gemeindeamt, Hauptplatz 9: 17 bis 19 Uhr

17 bis 19 Uhr Petronell-Carnuntum, Kulturhaus, Hauptstraße 78: 17 bis 19 Uhr

17 bis 19 Uhr Schwadorf, AWS, Industriestraße 2: 8 bis 12 Uhr sowie 13 bis 15 Uhr

Donnerstag

Arbesthal, VAZ, Hauptstraße 36a: 17 bis 19 Uhr

17 bis 19 Uhr Enzersdorf, Volksheim, Schlossgasse 4: 14 bis 18 Uhr

14 bis 18 Uhr Hainburg, Jugendheim, Alte Poststraße 13: 17.30 bis 19.30 Uhr

17.30 bis 19.30 Uhr Hof, Kulturwerkstätte, Wasenbruckerstraße 3: 15 bis 19 Uhr

15 bis 19 Uhr Leopoldsdorf, Volksschule, Hauptstraße 30: 15 bis 19 Uhr

15 bis 19 Uhr Schwadorf, AWS, Industriestraße 2: 8 bis 12 Uhr sowie 13 bis 15 Uhr

8 bis 12 Uhr sowie 13 bis 15 Uhr Schwechat, Felmayerscheune, Neukettenhofer Str. 2-8: 15 bis 19 Uhr

15 bis 19 Uhr Sommerein, VAZ, Badgasse 20: 17 bis 20 Uhr

17 bis 20 Uhr Stixneusiedl, Gemeindeamt, Alte Bundesstraße 38: 16 bis 18 Uhr

Freitag

Bruck, Rathaus, Hauptplatz 16: 16 bis 18.30 Uhr

16 bis 18.30 Uhr Götzendorf, Gemeindeamt, Hauptplatz 1: 17.30 bis 20 Uhr

17.30 bis 20 Uhr Himberg, Barbaraheim, Schulallee 3: 15 bis 19 Uhr

15 bis 19 Uhr Höflein, Milchhaus, Vohburgerstraße 23: 17.30 bis 19 Uhr

17.30 bis 19 Uhr Schwadorf, AWS, Industriestraße 2: 8 bis 12 Uhr sowie 13 bis 15 Uhr

Samstag

Fischamend, Volksheim, Dr. Karl Renner Straße 2: 9 bis 12 Uhr

9 bis 12 Uhr Gramatneusiedl, Gemeindezentrum, Marie-Jahoda-Platz 1: 9 bis 12 Uhr

9 bis 12 Uhr Hainburg, Jugendheim, Alte Poststraße 13: 8 bis 14 Uhr

8 bis 14 Uhr Leopoldsdorf, Volksschule, Hauptstraße 30: 8 bis 12 Uhr

8 bis 12 Uhr Schwechat, Felmayerscheune, Neukettenhofer Str. 2-8): 10 bis 15 Uhr

Sonntag

Schwechat, Felmayerscheune, Neukettenhofer Str. 2-8): 10 bis 15 Uhr