Ansturm auf Gymnasien: Mehr geht nicht

Der Ansturm auf die beiden Gymnasien im Bezirk ist ungebrochen hoch. Im kommenden Schuljahr werden in den AHS-Gebäuden in der Schwechater Ehrenbrunngasse knapp 1.100 Schüler insgesamt 46 Klassen besuchen. Wie im Vorjahr wird es wieder acht erste Klasse geben – allerdings mit jeweils 28 Schülern, um den Anmeldezahlen aus Schwechat und Umgebung gerecht zu werden.

Mehr geht auch gar nicht, denn sämtliche Klassenzimmer sowie zu Klassen umfunktionierte Räume, die eigentlich anderweitig genutzt werden würden, sind besetzt. Ein weiterer Ausbau des Gymnasiums ist für Direktor Heinz Lettner letztlich aber keine nachhaltige Lösung. Zumal die Schwechater AHS aus seiner Sicht mit knapp 1.100 Schülern und mehr als 100 Lehrern an der organisatorisch sinnvollen Kapazitätsgrenze steht. Lettner plädiert daher, mehr in die Lenkung der Schülerströme weg vom Gymnasium und hin zu den Mittelschulen zu investieren. Laut Lettner haben rund 15 Prozent der Erst- und Zweitklässler trotz ausgezeichneter Volksschulzeugnisse in der AHS zu kämpfen. Er spricht sich daher unter anderem für Aufnahmeprüfungen aus.

In Sachen Corona gilt seit der letzten Lockerung, dass Lehrer und Schüler bei einer symptomlosen Infektion mit Maske zum Unterricht kommen könnten. „Ich denke, dass derartige Fälle derzeit die Minderheit sind“, sieht Lettner darin kein großes Thema. Bei Schülern gebe es zudem das Problem, dass die Schule vielleicht gar nicht von der Infektion erfahre, wenn etwa zu Hause ein Antigentest positiv ausfalle. Hier hofft Lettner auf die Mitarbeit und Vernunft der Erziehungsberechtigten. Der Direktor plädiert für regelmäßige Antigen-Testungen in der Schule, gerade am Anfang des Schuljahres.

Im Brucker Gymnasium werden es sieben erste Klassen sein. Darüber hinaus will sich Sabine Puchinger, Direktorin des Brucker Gymnasiums, noch nicht äußern. Sie verweist darauf, dass Informationen dazu demnächst von der Bildungsdirektion veröffentlicht würden.

