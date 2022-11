Landtagswahl: Neue Gesichter bei drei Parteien

Seit Anfang des Monats steht der Termin fest: Niederösterreich wählt am 29. Jänner einen neuen Landtag. Die kandidierenden Parteien rüsten sich bereits für die Wahlauseinandersetzung, wenn auch noch etwas gedämpft.

Im Brucker Bezirk werden ÖVP, SPÖ, FPÖ und Grüne fix eine eigene Regionalliste ins Rennen schicken. Bei den vergangenen Wahlen 2018 holten Volkspartei und Sozialdemokraten je ein Mandat über den Bezirk, der damalige SPÖ-Chef Rainer Windholz zog über die rote Landesliste ein. Realistische Chancen in den Landtag zu kommen, haben wohl auch 2023 nur ÖVP und SPÖ.

Neue Spitzenkandidaten bei ÖVP, SPÖ und Grünen

Bei der Volkspartei rittern jedenfalls zwei Kandidaten um das Mandat. Neben dem Listenersten, Höfleins Bürgermeister und Bundesrat Otto Auer, will auch der zweitgereihte Paul Frühling, Ortschef in Moosbrunn, den Sitz. Nachdem die ÖVP wieder ihr Vorzugsstimmensystem einsetzen will, bei der die Kreuzerln für die jeweilige Person entscheidend sind, ist ein spannendes Rennen in Schwarz garantiert.

Klarer geregelt ist die Ausgangslage bei der SPÖ. Spitzenkandidat und Schwadorfs Bürgermeister Jürgen Maschl wird im Falle eines Direktmandates über die Bezirksliste in den Landtag einziehen. Ob diese Hürde wieder genommen werden kann, hängt allerdings vom Ergebnis der SPÖ auf Bezirksebene ab. 2018 waren dafür 13.200 Stimmen nötig, erhalten hat man letztlich rund 14.000. Damit schaffte der damalige Listenerste Gerhard Razborcan den Einzug, er wird übrigens nicht mehr kandidieren.

Maschl dürfte allerdings auch auf der Landesliste ziemlich prominent vertreten sein, festgelegt wird sie jedoch erst im Jänner. Maschl will „Realist bleiben“, auch wenn er erneut auf zwei Mandate hofft. Im Wahlkampf will sich der rote Spitzenkandidat „rein auf unser Programm konzentrieren“.

Ein neues Gesicht steht mit Sebastian Schirl-Winkelmaier zudem an der Spitze der grünen Liste. Der Bezirkssprecher aus Gramatneusiedl beerbt damit die ehemalige Schwechater Vizebürgermeisterin Brigitte Krenn, die allerdings auf Platz zwei zu finden ist. Tatsächlich eine Chance auf ein Mandat hat Schirl-Winkelmaier aber kaum. Derzeit sitzen die Grünen mit drei Abgeordneten im Landtag.

Ähnlich ist die Ausgangslage letztendlich bei den Freiheitlichen, auch bei ihnen ist ein Einzug in den Landtag über die Bezirksliste eher unwahrscheinlich. Als Spitzenkandidat aus dem Bezirk geht für die FPÖ einmal mehr Werner Herbert aus Enzersdorf-Margarethen ins Rennen. Herbert ist aber auch auf der Landesliste vertreten und zwar auf Platz acht und dieser würde ihm durchaus Chancen einräumen, in den Landtag einzuziehen. Derzeit sind die Freiheitlichen mit sieben Mandaten im Landtag vertreten.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.