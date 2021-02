Neben den Gemeinden bieten seit dieser Woche auch einige Apotheke kostenlose Antigen-Schnelltests bei symptomlosen Menschen an. Im Brucker Bezirk sind vier Apotheken bei dem Pilotprojekt dabei. Die Anforderungen sind nämlich gar nicht so gering: So braucht es einen eigenen Raum für Testungen und natürlich müssen sämtliche Hygienebestimmungen eingehalten werden.

Besonders zentral ist, dass sich die Testwilligen zuvor anmelden – im Idealfall telefonisch – um Warteschlagen zu vermeiden. Zudem braucht es die E-Card und, sofern diese noch ohne Foto ist, einen Ausweis. Ist der Test positiv, meldet das die Apotheke direkt an die Bezirkshauptmannschaft weiter.

Diese Apotheken sind dabei: