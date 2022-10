Regionsprojekt zeigt Geschichte im Supermarkt

Die Idee dafür ist im Zukunftsrat von Römerland Carnuntum entstanden. Nun soll aus einer Idee Wirklichkeit werden.

„Es gibt in der Region viele Geschichten, die teilweise schon vergessen sind und die auch keine objektmäßige Verortung mehr haben“, sagt Wolfgang Tobisch, der das Projekt über den Regionalentwicklungsverein auf den Boden bringen soll.

Tobisch ist ein Experte in Sachen Ausstellungswesen und Museumsmanagement. Nach der Kunsthochschule war er über 30 Jahre in der Kulturvermittlung tätig, hatte dann in Wien ein Büro für Ausstellungsgestaltung, leitete das Technische Museum in Wien und unterrichtet derzeit an der New Design University.

Nachdem er in die Region zog kam er über den Club of Rome zum Römerland Carnuntum und engagierte sich schon im Zukunftsrat zum Thema Kultur. Nun will er gemeinsam mit den Initiatoren in den Gemeinden Geschichte dort erzählen, wo sie passiert ist.

Fehlende Sichtbarkeit ist Manko

Das kann etwa auch in einem Supermarkt sein, wie im Fall von Fischamen, wo sich heute ein Kaufhaus an jener Stelle befindet, wo seinerzeit eine Luftschiff-Halle stand. Den Anfang machen vier Standorte: Bruck, Fischamend, Kleinneusiedl und Gramatneusiedl (siehe unten).

„Wir befinden uns derzeit noch bis Jänner oder Februar in der Konzeptphase“, erklärt Tobisch den Zeitplan. Danach sollen die Fördereinreichungen bei LEADER und dem Land NÖ erfolgen. „Ziel ist, dass im Herbst die ersten Umsetzungen beginnen“, so Tobisch. Parallel dazu können auch neue Gemeinden hinzukommen. Eine Idee für die Aufarbeitung der Geschichte der Pressburgerbahn gibt es etwa schon. „Für alle popUP.museen wird es eine zentrale Homepage geben. Dort bleibt alles dokumentiert“, so Cornelia Fischer von Römerland Carnuntum.burggr

