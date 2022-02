Richter: „Sind Sie Berufskrimineller?“

Insgesamt 13 Mal soll ein 33-jähriger Georgier im Februar und März letzten Jahres im Bezirk Bruck auf Einbrechertour gewesen sein, so der Strafantrag der Staatsanwaltschaft am Landesgericht Korneuburg, vertreten durch Lambert Schöfmann.

In Fischamend, Haslau und Petronell-Carnuntum habe er Bargeld und Schmuck bei seinen Einbruchdiebstählen in Häuser und Wohnungen erbeutet, allerdings maximal sechs- bis achtmal. Das gab seinem Verfahrenshelfer, Philipp Winkler, eine gute Ausgangslage für seine Verteidigung. Denn – so Winklers Argumentation – sein Mandant hätte nur die Einbruchdiebstähle gestehen müssen, bei denen es objektivierte Beweise gab.

Der Angeklagte habe aber weitaus mehr gemacht, indem er seine zwei Komplizen nannte und auch Delikte zugab, bei denen die Beweislage nicht eindeutig wäre. Schöfmann interpretierte die Einlassungen des Georgiers als „geschönt rübergekommen“.

Können Sie nichts anderes als einbrechen?

Angesichts zweier Vorstrafen in Deutschland wegen derselben Delikte, sah sich der dem Schöffensenat vorsitzende Richter Rainer Klebermaß schon zu den Fragen veranlasst. „Sind Sie Berufskrimineller?“ und „Können Sie nichts anderes als einbrechen?“ Die Antwort war erwartungsgemäß „Nein“. Das Urteil des Schöffensenats gründete dann auch auf die angeklagten Fakten, die mit Sachbeweisen untermauert waren und die Taten, „die zeitlich und örtlich am besten passen“.

Das betraf acht der angeklagten Einbruchdiebstähle, von den darüber hinaus gehenden weiteren fünf Taten wurde er freigesprochen. Das rechtskräftige Urteil läpperte sich aber dann doch noch auf drei Jahre unbedingte Freiheitsstrafe, die er indirekt bereits am 27. Oktober letzten Jahres bei seiner Festnahme antrat. Damit dürfte der Schöffensenat dem Antrag des Staatsanwalts nach einer „harten Bestrafung“, auch „in Hinblick einer Abschreckung“ derartiger Täter genüge getan haben.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden