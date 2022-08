Schulstart mit Platzmangel in vielen Schulen

Nach langem Warten ist es für die Moosbrunner Volksschüler endlich soweit, das neue Schulgebäude kann bezogen werden. Ein Jahr lang wurde die alte Volksschule generalsaniert und im Hinterhof ein neuer Zubau verwirklicht. Für die Gemeinde bedeutet dies eine Investitionssumme von insgesamt fünf Millionen Euro und damit das größte finanzielle Vorhaben, das jemals in Moosbrunn beschlossen wurde.

„Die Finanzierung von Bildung und in unsere Kinder ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb freuen wir uns auf die Eröffnung der Schule“, betont Moosbrunns Bürgermeister Paul Frühling (ÖVP).

Im Gegensatz zum früheren Schulgebäude bietet die neue Volksschule einen neuen Werkraum, eine Aula, Platz für eine Tagesbetreuungsstätte und großzügige Klassenzimmer. Im Oktober soll schließlich eine Eröffnungsfeier stattfinden, die sich derzeit noch in der Planung befindet.

Mit einem Zubau versehen wurde auch die Volksschule Bad Deutsch-Altenburg. Wegen der stark steigenden Schülerzahlen wurde ein neuer Trakt für drei Klassen und eine Gruppenraum gebaut. Im Altbau wurde die ehemalige Direktorenwohnung so adaptiert, dass zwei kleinere Gruppenräume und das Archiv untergebracht werden konnten. Im Altbau waren schon im letzten Sommer alle Rohrleitungen (Wasser, Heizung) und Teile der elektrischen Verkabelung ausgetauscht worden.

Steigende Schülerzahlen erfordern auch in Himberg einen weiteren Ausbau der Volksschule. Ab September werden etwa 335 Kinder die Volksschule besuchen, davon etwa 127 „Erstklassler.“ Da eine Aufstockung nicht möglich ist, soll nun im Bereich des Schulhofs erweitert werden.

Aus Synergie- und Kostengründen soll ein dreigeschoßiges Gebäude errichtet werden. Dadurch können sechs Klassen mit Nebenräumen neu errichtet werden. Durch einen geplanten Aufzug soll auch eine Barrierefreiheit gegeben sein. Die Kosten sollen sich auf geschätzte drei Millionen Euro belaufen. Baubeginn soll im Frühjahr 2023 sein.

Ähnlich eng ist es im Hort in Enzersdorf. Wie berichtet, musste die schulische Nachmittagsbetreuung aus Platzgründen aus der Volksschule ausgelagert werden und wird künftig in Form eines 900.000 Euro teuren Containerkomplexes im Polsterer-Park gegenüber der Schule zu finden sein.

„Alles verlief planmäßig. Der Hort geht am 5. September in Betrieb und wird mit einer Feier am 24. September mit Landtagspräsident Karl Wilfing eingeweiht“, so Bürgermeister Markus Plöchl.

