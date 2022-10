SPÖ fordert mehr Kassenärzte

44 Kassenstellen für Allgemeinmedizin gibt es im Bezirk. Drei davon sind derzeit unbesetzt – in Bruck und Mannersdorf seit Oktober 2019, nachdem die Hausärzte in Pension gingen sowie jene am Flughafen, die seit dem Vorjahr vakant ist. Bewerbungen gab es laut Österreichischer Gesundheitskasse (ÖGK) bisher noch für keine der drei Stellen. Dass es immer schwerer wird, Kassenärzte zu finden, sieht man auch bei der SPÖ so.

Im Zuge einer Pressekonferenz zum Thema „Landärzte gesucht“ zeigten sich Bezirksparteichef Jürgen Maschl und der Vorsitzende des roten Gemeindeverbandes (GVV), Andreas Hammer, alarmiert. „Mittlerweile leben mehr als 106.000 Einwohnerinnen und Einwohner in unserem Bezirk. Dazu steigt die Lebenserwartung an. Gleichzeitig können Planstellen länger nicht besetzt werden“, hält Maschl vor dem Hintergrund eines wachsenden Bezirks fest. Statistisch würden die 41 Allgemeinmediziner je rund 2.500 Personen betreuen.

Wahlärzte für SPÖ aber auch ÖGK keine Lösung

Klarerweise könne man auch auf die knapp 30 Wahlärzte im Bezirk, deren Zahl im Steigen ist, zurückgreifen. „Da heißt es aber dann Bankomatkarte statt e-Card“, ätzt der rote Bezirksparteichef. Bei der ÖGK kontert man: „Der Anstieg der Wahlarztordinationen rührt überwiegend daher, dass Spitalsfachärzte nebenberuflich einige Stunden privat ordinieren möchten – und dies seit der Arbeitszeitnovelle für Spitalsärzte auch können“, hält Sprecherin Marie-Theres Egyed fest.

Zudem müsse die ÖGK für „die Versorgung für die gesamte Bevölkerung organisieren“ und das sei mit dem „zeitlich und örtlich begrenzten Angebot der Wahlärzte“ gar nicht möglich.

Dennoch sehen GVV-Chef Hammer, Maschl und die SPÖ Niederösterreich den Bedarf einer Reform. Unter anderem sollte der Bereich der Allgemeinmedizin aufgewertet werden, Landarztstipendien durch das Land vergeben oder auch das Honorarsystem überarbeitet werden.

„Für das Stecken einer e-Card muss es für den Arzt mehr Geld geben“, untermauert Maschl. Das sieht man bei der ÖGK allerdings nicht so. „Ein Kassenvertrag ist wirtschaftlich attraktiv und ermöglicht den Ärztinnen und Ärzten ein attraktives Einkommen von rund 170.000 Euro pro Jahr“, unterstreicht Sprecherin Egyed und verweist auf eine Bestätigung durch den Rechnungshof.

Zudem betont sie, dass es „für schwer zu besetzende Stellen in Niederösterreich eine Anschubfinanzierung“ gebe. Das gilt auch für die vakante Hautarzt-Ordi in Schwechat, die einzige von 30 Facharzt-Kassenstelle, die offen ist. Doch gerade im Bereich der Spezialisten sieht die SPÖ noch mehr Aufholbedarf. „Im Bezirk gibt es nur zwei Lungenfachärzte, die damit für je 53.000 Einwohner zuständig wären“, rechnet Maschl vor.

Die ÖGK betont, dass der Bedarf „laufend“ mit der Ärztekammer besprochen werde und im Fall des Falles aufgestockt werde. In den letzten fünf Jahren wurde etwa eine Hausarztstelle geschaffen – jene am Flughafen.

Umdenken auf allen Ebenen

