"Wir danken Erich Klein für seine jahrelange Unterstützung und wünschen ihm alles Gute für den neuen Lebensabschnitt“, hält Jürgen Maschl, Geschäftsführer des Abfallwirtschaftsverbandes Schwechat (AWS), fest. Klein, der mit Ende 2018 als SP-Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Himberg zurücktrat, schied nun auch als Obmann des AWS aus.

Im Rahmen einer Verbandsversammlung standen daher Neuwahlen am Programm. Zum neuen Obmann wurde Kleins bisheriger Stellvertreter Roman Stachelberger gewählt. "Ich danke dem Vorstand des AWS, dass er mir sein einstimmiges Vertrauen ausgesprochen und mich in die Position des Obmanns gewählt hat“, erläutert der Ebergassinger Bürgermeister (SP).

Himbergs Wendl ist nun Vize-Obmann

Mit dem Aufstieg Stachelbergers zum Obmann, war nun auch der Posten des Stellvertreters vakant. Zum neuen Verbands-Vize wurde Himbergs neuer Bürgermeister Ernst Wendl gewählt.

Darüber hinaus gab es aufgrund des Ausscheides der seit Jänner ebenfalls ehemaligen Ortschefs, Leopold Winkler (Kleinneusiedl, SP) und Gerhard Hauser (Moosbrunn, VP), zwei weitere Neubesetzungen. So folgte der neue Kleinneusiedler Ortschef, Robert Szekely (SP), seinem Vorgänger in den AWS-Vorstand. Statt Hauser wurde Rauchenwarths Bürgermeister Ernst Schüller (VP) in das Verbands-Gremium aufgenommen.