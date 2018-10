Bis zum Jahr 2030 soll der Brucker Bezirk um 20 Prozent mehr Einwohner haben als jetzt. Als am schnellsten wachsender Bezirk des Landes gilt es, dem Siedlungs- und Nutzungsdruck mit gezielter Planung entgegenzuhalten, damit nicht sukzessive alle Grünräume verloren gehen. Das ist der Grundgedanke, der hinter dem „Grünen Ring“ steckt.

Umfassende Planungsprozesse und Leitprojekte sollen die Entwicklungen bündeln und Agrar- und Grünräume in der Ostregion sichern, sodass – wie der Projektname schon sagt – ein grüner Ring rund um Wien und darüber hinaus erhalten bleibt bzw. entsteht. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf präsentierte zum Auftakt des „größten Regionalprojekts in der Geschichte Niederösterreichs“ Pläne für vielfältige Maßnahmen, mit denen das Land für die Erhaltung der Grünräume sorgen will.

Den Anfang machen zwei Leitplanungen im Marchfeld und im Gerichtsbezirk Schwechat. Dabei geht es um den Entwurf einer Entwicklungsstrategie für die gesamte Region sowie um ein Miteinander zwischen Gemeinden, Land Niederösterreich und der Stadt Wien. Nach rund eineinhalb Jahren sollen klare Grenzen für Siedlungs- und Grünräume definiert sein.

So ein Ring wäre auch um Bratislava zu schaffen, denn gerade auf der östlichen Donauseite herrscht eine extreme Bautätigkeit.“ Landtagsabgeordneter Gerhard Schödinger

Zu diesen Planungen kommen noch mehrere Projekte, wie das Projekt „LENA“ im Römerland Carnuntum zum Thema Baukultur, ein Ökologiekonzept für Fischamend und Rauchenwarth und ein Projekt zur ökologischen Verbesserung der Windschutzgürtel in der Airportregion. Federführend dabei sein soll auch Thomas Knoll, Geschäftsführer von knollconsult und Präsident der Gesellschaft für Landschaftsarchitektur, der das Projekt „sowohl vom Umfang als auch von seinem zukunftsweisenden Ansatz her“ für einzigartig in Österreich hält.

„Wir stimmen uns regelmäßig ab“, betont Römerland Carnuntum-Geschäftsführerin Gabriele Preisinger, dass ein Projekt ins andere fließe und somit die gesamte Region auch in das Projekt „Grüner Ring“ eingebunden sei.

Fischamends Bürgermeister Thomas Ram (Liste Ram) kann dem Vorhaben nur Positives abgewinnen: „Wir haben Landschaftsarchitekt Thomas Knoll beauftragt, für Fischamend ein Ökologiekonzept zu machen. Daraus soll hervorgehen, wo es Möglichkeiten gibt, die Natur zu unterstützen.“ Die geplante Pflanzung eines Waldes entlang der Ostautobahn gehöre hier etwa dazu, aber auch ein Generationenpark beim Spielplatz Rösslgasse.

"Aber mehr geht nicht mehr"

Dass Maßnahmen, wie sie im „Grünen Ring“ geplant sind, auch für den Rest des Brucker Bezirks unerlässlich seien, darauf pocht Landtagsabgeordneter Gerhard Schödinger (VP): „Der Osten Österreichs zählt zu den am stärksten wachsenden Regionen und die Nachfrage nach Bauland wird immer größer. Um eine ausufernde Bautätigkeit zu vermeiden, ist dieser Ring auch für unseren Lebensraum unabdingbar. So ein Ring wäre auch um Bratislava zu schaffen, denn gerade auf der östlichen Donauseite herrscht eine extreme Bautätigkeit.“ Unmittelbar betroffen ist davon auch Hainburg. Die Stadt ist nun flächenmäßig an die Grenzen des Wachstums gekommen.

„Wir haben noch die Möglichkeit, die Bebauung an einigen Stellen innerhalb des Stadtgebietes zu verdichten, aber mehr geht nicht mehr“, erklärt Bürgermeister Helmut Schmid (VP). Im Westen endet die Siedlungsgrenze auf Höhe der Donaubrücke, im Osten sei eine weitere Ausdehnung laut Entwicklungskonzept nicht vorgesehen. „Unsere Ortstafeln werden nicht verschoben werden“, betont Schmid.