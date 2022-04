Neuer Standort für die "Wolke7"-Schmankerl-Lounge

Werbung

Nimmt die "Wolke7" heuer in Leopoldsdorf, dort wo in der Nachbarschaft des künftigen Fussballplatzes ein Beach-Club geplant ist, ihren Betrieb auf? Nein. Also vielleicht doch in Maria Lanzendorf, wo die Geschichte in den Jahren 2020 und 2021 ihren Anfang genommen hat? Vielleicht. Sowohl auf dem Gemeindeamt in Leopoldsdorf wie auch in jenem von Maria Lanzendorf liegen keine entsprechenden Ansuchen auf.

Wo hat es denn die "Wolke7" nun tatsächlich hingeweht? Denn die beiden Betreiber Andreas Budin und Rene Hlavac haben schon tüchtig Personal gesucht.

Seit Freitag (29. April) ist der Standort klar: der Betreib mit einer Beach-Zone, einer Sunset-Bar und der Schmankerl-Lounge findet im Sommer 2022 in der Nähe des Badesees in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) statt. Andreas Budin, einer der Macher der "Wolke7", hat den Standort gegenüber der NÖN bestätigt.

"Wir haben einen super Platz in Oberwaltersdorf. Wir freuen uns, mit der `Wolke7` bald starten zu können." Ab dem 1. Mai nimmt die "Wolke7" am neuen Standort mit noch reduzierter Karte den Betrieb auf. Die richtige Eröffnung ist mit zirka Mitte Mai geplant.

So ganz aufgegeben haben die "Wolke7-Macher" die Idee Maria Lanzendorf jedoch nicht, wie Budin sagt. "Wir würden gerne eine kleine Wolke auch in Maria Lanzendorf, dort, wo alles begonnen hat, auf die Beine stellen. Wir prüfen derzeit, was machbar ist", sagt Budin. Der Betrieb im Jahr 2021 hat vorab in Kreisen der unmittelbaren Nachbarschaft für Unzufriedenheit gesorgt. Sollte ein Ansuchen für den Betrieb eingereicht werden, so müsste, bevor der Bürgermeister eine Entscheidung trifft, der Gemeindevorstand darüber diskutieren.

Auf das große Projekt "Beachclub in Leopoldsdorf" hat die "Wolke7" in Oberwaltersdorf keinen Einfluss. Für dieses Projekt gehen die Planungen weiter.

