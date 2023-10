Pfarre Schwadorf zeigt Ausstellung „More than words“

Am Sonntag (1. Oktober) wurde nach der Messe die Eröffnung der Bibelerlebniswelt „More than words“ im Pfarrzentrum Schwadorf gefeiert. Die interaktive Ausstellung der Erzdiözese Wien bietet den Besucherinnen und Besucher „eine Entdeckungsreise in die Welt der Bibel“. Bis einschließlich 6. Oktober haben Interessierte nun die Möglichkeit, auf spielerische Art und Weise die heilige Schrift der katholischen Kirche näher kennenzulernen.

Schulen haben bereits großes Interesse gezeigt, um die Bibelerlebniswelt zu besuchen. Letztlich richtet sich „More than words“ auch genau an diese Zielgruppe, wie es auf der Webseite der Erzdiözese heißt. Die Ausstellung ist in vier Bereiche aufgeteilt - lesen, hören, spüren, leben - und besteht aus 18 Stationen. Die Schau ist Teil des Schwadorfer Kulturherbst, der noch bis 21. Oktober läuft.

Die weiteren Termine sind: