300 Motorräder am Schwechater Hauptplatz gesegnet

Auf Initiative des Schwechater Motorradklubs „Die Echtn“ treffen sich am Hauptplatz in Schwechat jedes Jahr circa 300 Biker am 1. Mai zur Segnung ihrer Motorräder. Pfarrer Werner Pirkner übernahm auch heuer wieder das Ritual. Nach jeder vorgetragenen Fürbitte erschallte, statt ein „wir bitten dich erhöre uns“, ein lautstarkes Gehupe und Motorengeheule, dirigiert von „Echtn“-Vize Martin Grabner.

Zuvor wurde noch eine Schweigeminute für verunfallte Motorradfahrer und für verstorbene MC-Mitglieder gehalten. Zum Schluss der Zeremonie meinte Pfarrer Pirkner: „Statt geht mit Gott, sage ich heute „fahrt“ mit Gott“. Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) freute sich, dass der Hauptplatz, der sonst eher als Betonwüste verschrien ist, genug Platz für alle angereisten Motorradliebhaber bot.

