Bildungscampus Privat-Uni in Ebergassing geplant

Noch laufen die tatsächlichen Vorbereitungen für den groß angelegten Bildungscampus. Die Mittelschule soll direkt an der Gramatneusiedler Straße entstehen. Dahinter in Richtung Feldweg dann der Hochschulkomplex der ICO. Foto: Google Earth, Shutterstock/Sentavio, Grafik: NÖN/Hammerl

I nternationale Organisation ICO mit Sitz in London will auf einem Areal direkt an der Gramatneusiedler Straße eine Hochschule errichten.