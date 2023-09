Ryanair kritisiert „hohe Flughafengebühren“ in Schwechat

Ryanair lässt einmal mehr mit einer Kampfansage aufhorchen: Die irische Billigfluglinie will am Schwechater Flughafen die Nummer 1 werden und Austrian Airlines (AUA) von dort verdrängen. Wenngleich dieses Ziel eher langfristig zu sehen ist, denn als Nummer 2 in Schwechat hatte Ryanair im Vorjahr gerade einmal halb so viele Passagiere wie die AUA. Etwas eingeschränkt in ihren Wachstumsplänen fühlt man sich bei Ryanair aber auch vom Flughafen selbst, wie Airline-Vorstandschef Eddie Wilson durchblicken lässt.

So sind dem Iren die Flughafengebühren in Schwechat ein Dorn im Auge, da man sie als zu hoch empfindet. „Wien ist bereits jetzt einer der teuersten Flughäfen in Europa, was ihn völlig wettbewerbsunfähig macht und die Erholung nach Covid mit nur 91 Prozent im Keim erstickt“, fordert Wilson eine Gebührenreform. Ohne sie würde der Airport „der Konnektivität, der Erholung des Tourismus, dem Wachstum und der Wirtschaft nur weiter schaden.“

Höchstsätze sind EU-weit geregelt

Am Flughafen Schwechat sieht man sich jedoch als falscher Adressat der Forderung. Denn: „Die Flughafengebühren in Wien sind reguliert vom Flughafenentgeltgesetz. Die dort publizierten Gebühren sind für alle Airlines anwendbar“, heißt es dazu auf Anfrage. Zuständig ist demnach das Klimaministerium. Dort verweist man gegenüber der NÖN jedoch darauf, dass die Festlegung der Flughafengebühren „EU-weit gesetzlich geregelt“ sei.

Allerdings würden diese Vorgaben nur einen Höchstsatz vorgeben, niedrigere Gebühren könnte der Flughafen beim Ministerium beantragen, heißt es weiter. Das Ministerium könne hingegen keine „Reduktion verordnen.“ Allerdings hält man es im „im Sinne der Kostenwahrheit und des Klimaschutzes für vernünftig, wenn die Flughäfen die entstehenden Kosten auch an die Airlines weitergeben.“