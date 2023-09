Rannersdorfer Bauer mit Leidenschaft für „seinen“ Boden

Es war an einem Tag im Jahr 2002 als Herbert Nagl mit dem Traktor samt Anhänger und riesigem Fass auf einem seiner Felder stand. „Da kam ein Passant vorbei und sagte 'Der G'scherte vergiftet uns schon wieder.' Er glaubte in dem Fass wären Pestizide. Das stimmte zwar nicht, aber dann habe ich mir gedacht: Eigentlich hat er recht“, erzählte Herbert Nagl im Rahmen eines Pressetermins auf einem Acker an der Zwölfaxinger Straße auf Höhe der Mautner Markhof-Tennishalle. Damals fasste der Rannersdorfer Getreidebauer den Entschluss Bio-Landwirt zu werden.

Kurze Zeit später war der Umstieg vollzogen, seither produziert Nagl für die zum Rewe-Konzern gehörende Marke „Ja natürlich“. Diese war acht Jahre zuvor als erste Bio-Marke Österreichs gegründet worden. Gemeinsam mit den Geschäftsführern der „Ja! Natürlich Naturprodukte GmbH“, Klaudia Atzmüller und Andreas Steidl, machte sich der Rannersdorfer nun für mehr Bodengesundheit stark. Denn gerade für den Bio-Landwirt „ist der Boden Eigenkapital und Versorgungssicherheit“, wie Steidl festhielt.

Bio-Landwirt Herbert Nagl (l.) mit "Ja natürlich"-Geschäftsführer Andreas Steidl. Foto: Gerald Burggraf

Natürlich gelte das auch für konventionelle Betriebe, diese würden aber mit Düngemittel oder anderen Hilfsprodukten auch „Fremdkapital“ einbringen, auf die Bio-Bauern verzichten. In der biologischen Landwirtschaft gilt es daher ganz besonders auf den Boden und dessen Gesundheitszustand zu achten. Das passiert ist erster Linie durch den Einsatz von Zwischenfrüchten, wie der Luzerne. Von diesem Schneckenklee, der auch für die Futter für Rinder verwendet wird, schwärmt der leidenschaftliche Bio-Bauer Herbert Nagl geradezu.

Denn die Luzerne wurzelt stark und fördert damit den Aufbau einer humusreichen Erde, die wiederum die Arbeit der Regenwürmer als Bodenaufbereiter unterstützt. Der Schneckenklee wirkt auch stickstoffregulierend und Humuserde bindet „mehr CO2 als alle Wälder der Erde“, ergänzte Bodenexperte Walter Fitz, der extra aus Vorarlberg angereist war. Zudem würden gesunde Böden wie dieser deutlich mehr Wasser speichern können. „Ich bewässere nicht zusätzlich“, betonte Nagl, auch wenn die Luzerne sehr viel Wasser benötige.

Bodenexperte Walter Fitz veranschaulichte die Grundbedingungen für einen gesunden Boden aus erster Hand am Acker von Herbert Nagl Foto: Gerald Burggraf

Ein weiterer kleiner Nachteil ist, das der Schneckenklee an einem Standort nur im Abstand von fünf Jahren zum Einsatz kommen kann. Den nimmt der Rannersdorfer aber gerne in Kauf. Generell würde der Aufbau eines guten Bodens rund zwei Jahre dauern, dann könne er vier Jahre eine Ernte in Form von vornehmlich Winterweizen, Hartweizen oder Roggen entnehmen und anschließend komme wieder die Luzerne. „Einen guten Ernteertrag kann ich aber auch heutzutage nur zu gut 20 Prozent beeinflussen, den Rest macht der Liebe Gott“, richtete Nagl seinen Blick in den blauen Spätsommerhimmel.

Aus seinem Getreide entsteht etwa das Pizza- und Pastamehl von „Ja natürlich“. Für ihn hat sich Bio-Landwirtschaft zu einer Leidenschaft entwickelt. „Bei Bio gibt es kein Mittelchen, wie bei der konventionellen, das ich einfach einsetzen kann. Da braucht es Lösungen und man fährt auch das ein oder andere Mal ohne Gurt gegen die Wand“, berichtete der Rannersdorfer, der den rund 100 Hektar umfassenden Familienbetrieb in fünfter Generation führt.

„Intakte Böden sind keine Selbstverständlichkeit“

Ziel des Pressetermins war es aber auch, das Thema Bodengesundheit präsenter zu machen. „Das Thema Bodengesundheit betrifft uns alle. Ihre enorme Bedeutung für eine hohe Lebensmittelqualität erkennen die meisten Menschen in Österreich durchaus“, hielt „Ja natürlich“-Geschäftsführerin Klaudia Atzmüller fest. Das habe auch eine Umfrage im Auftrag der Rewe-Tochter gezeigt - demnach würden 86 Prozent der Befragten ein gesundes Ökosystem als Voraussetzung für hohe Lebensmittelqualität sehen.

„Ja natürlich“-Geschäftsführerin Klaudia Atzmüller will Menschen mit Kampagne zum Thema Bodengesundheit aufklären. Foto: Gerald Burggraf

Allerdings wären gesunde Böden auch zentral für die Ernährungssicherheit. „Wir sehen es als unsere Verantwortung als starker Partner der Bio-Landwirtschaft, die Konsument:innen darauf aufmerksam zu machen, dass fruchtbare, intakte Böden, die den Bedrohungen durch den Klimawandel stand halten, keine Selbstverständlichkeit sind“, ergänzte Atzmüller und verwies auf die Leistungen der „vorausschauenden Arbeit von Bäuerinnen und Bauern“.

Österreich ist übrigens mit einem Anteil von 28 Prozent an Bio-Betrieben an der gesamten Landwirtschaft ein „Bio“-Land. Zum Vergleich: In Deutschland sind es nur elf Prozent. „Ja natürlich“ hat im heimischen Bio-Produktsegment rund 60 Marktanteil im Bereich Brot und 50 Prozent beim Gebäck.