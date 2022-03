Straßenbahn ab 2025: So soll die Strecke aussehen

6,4 Kilometer soll die Strecke der dann wiederbelebten Straßenbahnlinie 72 lang sein. Gestartet soll bei der U-Bahnstation Simmering werden. Danach wird auf bestehenden Gleisen entlang der Simmeringer Hauptstraße bis zur Hauptwerkstätte der Wiener Linien gefahren. Ab dann wird neu gebaut. Etwa 1 Kilometer auf Wiener Seite und 1,75 Kilometer auf Schwechater Stadtgebiet.

Die verbleibenden 2,7 Kilometer verlaufen dann durch die Unterführung zur Wiener Straße und Plankenwehrstraße und weiter zur Brauhausstraße. Und von dort bis nach Rannersdorf. Offizieller Endpunkt derzeit: Der Europaplatz.

Allerdings dürfte die Trasse noch ein paar hundert Meter weitergezogene werden - und zwar über die Rothmühlstraße bis zum Stadion-Parkplatz, wo auch die Umkehrschleife und Endstation entstehen soll.

Schwechat finanziell nicht beteiligt

Die Länder Wien und NÖ werden die Kosten für das Projekt tragen. Gespräch mit dem Bund sollen nun folgen.

"Nach rascher Einigung mit dem Bund über die Finanzierung könnte die Inbetriebnahme der Linie 72 im Idealfall bereits 2025 erfolgen", heißt es dazu auf NÖN-Anfrage im Büro von Wiens Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ). Details gebe es aber noch keine.

Die Stadtgemeinde Schwechat ist hingegen finanziell nicht involviert. In der derzeitigen Planungsphase sei man aber intensiv eingebunden, merkt Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) lobend an. Sie will jedoch einmal die vertiefende Planung abwarten, die Wiener Linien wollen diese noch im ersten Halbjahr des Jahres abschließen.

Positive Signale aus Stadtpolitik

Ganz allgemein hält Baier aber fest: "Jede Verbesserung der öffentlichen Anbindung Schwechats ist begrüßenswert." Gejubelt wird aufseiten der Grünen. Baustadtrat Simon Jahn sieht eine "seit den 1990er-Jahren bestehende Forderung" seiner Partei endlich erfüllt. Die Variante bis zum Stadion-Parkplatz hält er für enorm sinnvoll.

Sollte diese Verlängerung umgesetzt werden, ist man auch bei der ÖVP zufrieden. "Diese Variante gefällt uns gut", meint Stadtparteiobmann Anton Imre. Als begrüßenswert bezeichnet auch FPÖ-Chef Wolfgang Zistler die Bim-Pläne.

