Großes Choraufgebot in Himberger Kirche

Vier Chöre mit insgesamt 80 Choristen ließen am Sonntag die Himberger Pfarrkirche St. Georg erklingen. Unter der Leitung der Himberger Künstlerin Ilse Storfer-Schmied sangen der Chor Club Carinthia, der Gesangsverein Moosbrunn, der Gesangsverein Zwölfaxing sowie die Kärntner Singrunde die Bittmesse „Mir sei’ma keman, Herr!“.

Komponiert wurde diese, wie zahlreiche weitere, von Storfer-Schmied bereits im Jahr 1999, wo sie in der Pfarrkirche Dornbach in Wien von Storfer-Schmieds Singgruppe Club Carinthia uraufgeführt wurde. „Seitdem ist diese Messe mit ihren eingängigen Melodien und zu Herzen gehenden Texten bei vielen Gelegenheiten zur Messgestaltung verwendet worden“, so die Künstlerin. Sie eigne sich sowohl für Hochzeiten, als auch für Erntedankfeste oder einfache Gottesdienste.

Gratulationen zum 70er

Wie der Titel der Messe schon vermuten lässt, sind deren Lieder in Kärntner Mundart geschrieben, kommt Storfer-Schmied ursprünglich schließlich aus Wolfsberg in Kärnten. Mit der abermaligen Aufführung von „Mir sei’ma keman, Herr!“ machte sich die Wahlhimbergerin außerdem ein schönes Geschenk zu ihrem 70. Geburtstag. Die Kirchengemeinschaft gratulierte dazu herzlich, vom Pfarrer der St. Georgskirche, Peter Piechura, bekam sie einen Blumenstrauß überreicht.

Gemeinderat Walter Jakob, Vize Richard Payer und Bürgermeister Ernst Wendl gratulierten seitens der Gemeinde Ilse Storfer-Schmied zum Geburtstag. Foto: Andreas J. Preissl, Andreas J. Preissl

Ebenfalls unter den Gratulanten waren Bürgermeister Ernst Wendl, Vizebürgermeister Richard Payer und Gemeinderat Walter Jakob (alle SPÖ). Wendl bedankte sich bei Storfer-Schmied für die Bereicherung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens in Himberg und überreichte ihr eine Ehrekunde sowie einen Zinnteller, den das Himberger Wappen ziert.

