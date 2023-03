Was tun, wenn der Strom nicht mehr fließt?

Wenn der Strom nicht fließt, das Licht nicht brennt, der Kühlschrank nicht kühlt, die Heizung nicht heizt, die Wasserversorgung und das Internet nicht funktionieren oder das Einkaufen nicht mehr möglich ist, dann gerät das alltägliche Leben durcheinander. Wenn ein solcher Zustand länger anhaltend und nicht regional beschränkt ist, dann spricht man von einem „Blackout“. Markus Weber vom Zivilschutzverband Niederösterreich informierte kürzlich in einem Vortrag über die Möglichkeiten der Eigenvorsorge in einem Notfall und über eine vernünftige Vorbereitung auf einen möglichen Blackout.

Webers Tipps kamen ohne erhobenen Zeigefinger oder von Vorschuss-Panik getrieben bei den Zuhörerinnen und Zuhörern an. Wichtig in einer durch einen anhaltenden Stromausfall bedingten Notlage sei das Bewusstsein, dass auch andere Menschen Hilfe seitens der Gemeinde oder von Einsatzkräften benötigen, betonte Weber. Es brauche auch bei gut ausgearbeiteten Katastrophenschutzplänen oder Sonderalarmplänen Zeit, bis behördliche Maßnahmen greifen können.

Selbstschutz und der krisenfeste Haushalt seien ein wichtiger Faktor, den jeder und jede positiv beeinflussen könne. „Ein auf 14 Tage ausgelegter, vernünftig auf die Bedürfnisse abgestimmter Vorrat an Wasser und Nahrungsmitteln, macht Sinn“, sagte Weber. Nicht zu vergessen die Anschaffung von stromunabhängigen Koch- und Heizmöglichkeiten sowie eine Bevorratung von notwendigen Medikamenten. Bis das Katastrophenschutz-Szenario funktioniere, seien Resilienz und die Nachbarschaftshilfe wichtige Punkte. „Wenn jede und jeder gut vorbereitet ist, lässt sich eine Krisensituation reibungsloser bewältigen.“

Der von Stefan Krenn und Sabine Binder von der Bürgerliste organisierte, auf der Videoplattform YouTube noch immer abrufbare Vortrag ist im Pfarrsaal Leopoldsdorf von rund 50 Besuchern vor Ort und von mindestens noch einmal so vielen Menschen via Live-Stream im Internet verfolgt worden. Im Anschluss an den Vortrag von Markus Weber standen Gemeinderat Helmut Schuster (ÖVP, Zivilschutzbeauftragter der Gemeinde) und alt-Feuerwehrkommandant Erhard Schaden zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung.

