Sportliches Turnier des Musikvereins in Moosbrunn

Zum ersten Mal fand ein Boccia Turnier des Musikvereins Moosbrunn auf der Schillinger Wiese statt. 32 Teams vom Musikverein und aus der Bevölkerung traten dabei an. „Wir haben heuer diesen Bewerb gewählt, damit jede Altersgruppe am Turnier teilnehmen kann. Der Reinerlös kommt dem Verein zu Gute. Die Sieger des Turniers erhalten Gutscheine für unser Oktoberfest am 16. September“, so Obmann Alfred Pinter.