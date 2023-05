Maria Lanzendorf: Säge-Attacke auf den Maibaum

Maria Lanzendorf reiht sich in die Liste jener niederösterreichischen Gemeinden ein, in welchen Maibäume angesägt worden sind. Am Vormittag des 28. April ist der in einem Wald bei Stotzing (Burgenland) geschlagene Baum vor dem Gemeindeamt aufgestellt worden. Entdeckt wurde der rund sechs Zentimeter tiefe Einschnitt am frühen Dienstagmorgen (2. Mai), wann genau die Attacke stattgefunden hat, ist unklar.

In rund 110 Zentimeter Höhe wurde – unter mehrmaligem Ansetzen – mit einer Handsäge dem Maibaum zu Leibe gerückt. Dank gespannter Metallketten konnten der oder die Täter den Schnitt an jener Stelle, an welcher der Stamm rund 80 Zentimeter Umfang hat, nicht tiefer als zirka sechs Zentimeter in das Holz treiben.

„Wir haben am Dienstagvormittag den Maibaum begutachtet, den Schnitt mit Zweikomponentenkleber verschlossen. Zudem hat die Firma Wittmann Metallbau mit zwei vertikal verschraubten Lochbändern eine weitere Sicherung angebracht“, sagte Amtsleiter Thomas Pokernus gegenüber der NÖN. Die Tat sei aber ziemlich gedankenlos und hätte, wenn der Schnitt tiefer ausgefallen wäre, auch gefährlich werden können, so Pokernus. Der Baum steht in unmittelbarer Nähe der Landesstraße B11 und ein Umstürzen – egal in welche Richtung – hätte schlimme Folgen haben können.

Ob seitens der Gemeinde eine Anzeige gegen Unbekannt eingereicht wird, ist noch offen.

