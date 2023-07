Brand in Lagerhalle Himberg: FF kämpfte drei Stunden lang gegen die Flammen

Eine Lagerbox hatte Feuer gefangen. Foto: Freiwillige Feuerwehr Himberg, Freiwillige Feuerwehr Himberg

V ier Fahrzeuge und 17 Mann rückten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem Brand in einer Lagerhalle in der Himberger Industriestraße aus.

Dienstagnacht, um genau 23.19 Uhr, wurde die Himberger Feuerwehr aufgrund eines Brandverdachts alarmiert. In einem Entsorgungsbetrieb in der Himberger Industriestraße war es zu massiver Rauchentwicklung gekommen, ein Anwesender setzte den Notruf ab. Als die Einsatzkräfte dem Ort des Geschehens näher kamen, konnten sie auch bereits erste Rauchschwaden wahrnehmen. Nachdem der Einsatzleiter eine Ersterkundung durchgeführt und Rücksprache mit dem Absetzer des Notrufs gehalten hatte, wurde der Brandherd, eine Lagerbox in einer Lagerhalle, ausfindig gemacht. Mehrere Trupps mit Atemschutz gingen gegen die Flammen vor, ehe sie um 01:30 „Brand aus“ melden konnten. Abschließend begannen die Nachlöscharbeiten sowie Hotspot-Kontrollen, um einen neuerlichen Brandausbruch auschließen beziehungsweise verhindern zu können. Die Himberger Feuerwehr stand mit vier Fahrzeugen und 17 Mann über drei Stunden lang im Einsatz.