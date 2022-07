Vor Gericht: Schwechater soll Tochter mit Zigaretten gequält haben

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Wer nach Paragraf 92 des Strafgesetzbuches – „Quälen oder Vernachlässigen unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen“ – angeklagt wird, dem droht eine Strafe von bis zu drei Jahren Haft. Genau dieser Vorwurf wurde einem 35-jährigen Ungarn am Landesgericht Korneuburg durch die Staatsanwaltschaft gemacht. Er soll am 27. März seine fünfjährige Tochter mehrmals mit einer brennenden Zigarette verletzt haben.

Für die gröbliche Verletzung der Unterhaltspflichten vom Oktober 2019 bis Juli dieses Jahres in der Höhe von 5.039 Euro musste er sich, nach einer Anzeige der Bezirkshauptmannschaft Bruck, ebenfalls vor Richter Martin Bodner verantworten.

Zu dem Rückstand der Unterhaltszahlungen bekannte sich der 35-Jährige auch schuldig und begründete ihn mit seiner damaligen Arbeitslosigkeit. Nun da er wieder einen Job als Elektriker habe, sei er „bemüht, sein Leben zu stabilisieren.“ Den Vorwurf, sein Kind verletzt zu haben, bestritt der Mann allerdings heftig. Er war an dem Tag von Schwechat aus unterwegs zu seiner Ex-Partnerin (46), der Mutter des Mädchens, und hatte dieses mit im Auto am Rücksitz. Während der Fahrt habe er eine Zigarette geraucht und als er sie durchs Fenster entsorgen wollte, sei die Glut wieder ins Fahrzeug geflogen. So seien die Brandwunden am Körper des Mädchens entstanden, rechtfertigte sich der Vater.

Er habe auch unmittelbar nach der Ankunft der Kindesmutter von dem Vorfall erzählt. Von der Mutter gefragt, wie das denn passiert sei, sagte das Kind, das wisse es nicht. Tatsächlich war das Kind auch nach diesem Vorfall noch beim 35-Jährigen. Diese Tatsache und die eher oberflächliche Art der Verletzungen machten Bodner aus seiner Erfahrung heraus stutzig. Denn, ein Kind, das von wem auch immer auf diese Art und Weise gequält wird, würde nie freiwillig zu seinem Peiniger zurückgehen, zeigte sich der Richter überzeugt.

Auch nach den Schilderungen der 46-Jährigen im Zeugenstand – und ohne eine Aussage des Kindes – hatte Bodner keinen Grund, an der Plausibilität der Version des Angeklagten zu zweifeln. Also sprach er ihn von diesem Anklagepunkt frei. Das galt natürlich nicht für die ausstehenden Unterhaltszahlungen. Dafür kassierte er drei Monate bedingte Freiheitsstrafe.

