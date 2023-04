Der Osterhase schaute in Fischamend vorbei

Aufgrund Schlechtwetters wurde das Osterfest Fischamend vom Spielplatz Rösslgasse in die Sporthalle der Stadtgemeinde verlegt. Dort konnten sich die Kinder ihr Gesicht bemalen lassen, sich in der Hüpfburg austoben und etwas für zu Hause basteln. Weiters wurde ein ganz besonderer Gast erwartet, wobei Gemeinderat Michael Pfeiffer (RAM) erneut in der Rolle eines traditionellen Fabelwesens in Erscheinung trat. Dieses Mal war es jedoch nicht der vollbärtige Chef des Nordpols, sondern sein pelziger Kollege, der Osterhase. Am selben Tag besuchte die Liste Ram den Markt sowie Geschäfte der Stadt, um Eier in den Farben des Stadtwappens zu verteilen.

