In den Werksälen des Schwechater Gymnasiums herrschte letzten Donnerstag noch reger Betrieb. Zwischen großen Deko-Raketen, Taxiautos aus Pressspanplatten und ausgestopften Astronauten hingen Planeten in verschiedenen Größen auf Wäscheleinen zum Trocknen.

Schülerinnen und Schüler der 7 A, B und C malten und bastelten an der Tischdeko für die Ballgäste, am Schmuck für die große Treppe und für den Festsaal des Multiversums.

Zu Redaktionsschluss der NÖN hatten die jungen Veranstalter noch genau 10 Tage Zeit, ihren Schulball „Lost in Space“ zu finalisieren. Für die Eröffnung der Tanzveranstaltung proben die Schüler schon seit November.

38 Tanzpaare eröffnen heuer den Gymnasiumsball am Samstag, den 16. Februar. Vorverkaufskarten für den „Ball im All“ gibt es noch am Dienstag, 12. Februar, und Donnerstag, 14. Februar, von 9 bis 12 Uhr im Sekretariat. Die Schüler suchen noch Tombolaspenden für die Veranstaltung.