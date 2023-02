Reduzierte Strafhöhe für Serientäter

Die Taten reichen bis in den Herbst 2021 zurück. Für 30 Einbruchdiebstähle wurde ein Slowake von Richterin Anna Wiesflecker im Juli des vergangenen Jahres am Landesgericht Korneuburg zu drei Jahren Haft verurteilt – die Tatorte waren in Gramatneusiedl, Bruckneudorf, Bruck an der Leitha, Neusiedl am See und Parndorf.

Das Oberlandesgericht in Wien hob jedoch in sieben Anklagepunkten den Schuldspruch gegen den 44-Jährigen, aufgrund der Rechtsmittel seiner Verteidigerin Stephanie Kramberger, auf.

Somit hatte Richter Martin Bodner über das Strafmaß für die verbleibenden 23 Straftaten zu befinden. Dabei kam dem Slowaken sein Vorleben mit zwölf Vorstrafen in seiner Heimat, zehn davon einschlägig, eher nicht zugute. Zwar reduzierte Bodner die unbedingte Freiheitsstrafe auf zweieinhalb Jahre. Rechnerisch ergab das pro Tat jedoch rund 1,3 Monate Haft. Bei seiner ersten Verurteilung lag der „Tat-Quotient“ noch bei 1,2 Monaten. Die „Verbesserung“ liegt im Auge des Betrachters.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.