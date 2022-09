Fischamend soll eine Kurzparkzone werden

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Es wurden 4.800 Briefe ausgesendet, 1.200 kamen bereits retour. Die hohe Beteiligung zeigt mir, wie wichtig die direkte Form von Demokratie für die Bevölkerung ist“, erläutert Bürgermeister Thomas Ram (RAM). Bis 30. September kann an der Bürgerbefragung noch teilgenommen werden.

Anlass dafür ist der zunehmende Parkplatzmangel in der Fischastadt. Deswegen soll im gesamten Gemeindegebiet eine gebührenfreie Kurzparkzone eingerichtet werden. So soll in Fischamend von Montag bis Freitag, zwischen 8 und 20 Uhr, und an Samstagen, von 8 bis 13 Uhr, die maximale Parkdauer für mehrspurige Kraftfahrzeuge drei Stunden betragen.

Mit einer Parkuhr wird die Parkzeit festgelegt. Eine Hinweistafel am Ortsschild würde den derzeitigen Schilderwald etwas lichten. Zahlen zu Fremdparkern hat der Stadtchef jedoch nicht vorliegen. Fällt die Abstimmung negativ aus, ist das Projekt laut Ram hinfällig.

Ausnahmeregelung für Gemeindebürger

Anrainer können eine Ausnahmeregelung in Anspruch nehmen, die die Beschränkung der Parkzeit aufhebt. Diese kann alle zwei Jahre erneuert werden. Dafür muss man den Hauptwohnsitz oder einen Arbeitsvertrag eines ansässigen Unternehmens in der Stadtgemeinde vorweisen. Für Firmenfahrzeuge muss der Betriebsstandort in Fischamend liegen. Auf einen Aufkleber wird verzichtet, die Parkberechtigung wird anhand des Kennzeichens abgelesen. Wie man Besuchern mit längeren Aufenthalt entgegenkommt, steht noch offen.

Die Kosten beschränken sich laut Ram auf rund 52 Euro, wobei keine Gewinne für Fischamend erzielt werden sollen. Der Beitrag diene rein zum Decken der Verwaltungskosten und der Finanzierung des Kontrollpersonals. „Wir rechnen mit Mehrkosten für die Gemeinde“, erklärt Ram. Wer die Überwachung übernimmt, wird derzeit noch verhandelt. „Mein Bestreben wäre es, dass die Gemeinde es selbst macht. Wir rechnen mit zwei bis drei Kontrolleuren“, so der Stadtchef.

Der ausgefüllte Stimmzettel kann am Postkasten an der Eingangstüre oder zu den Öffnungszeiten direkt im Stadtamt abgegeben werden. Jeder Wahlberechtigte wird befragt und kann alternative Vorschläge auf den Antwortzettel schreiben.

