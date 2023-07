Der „Streetwalk“ als Maßnahme der Verkehrsberuhigung

„Wohnstraßen sind für alle da“. Unter diesem Motto hat in Maria Lanzendorf kürzlich der erste „Streetwalk“ stattgefunden. Ziel der Aktion: sämtliche Verkehrsteilnehmenden sollen an die geltenden Regeln bei der Benützung von Wohnstraßen erinnert werden. Will heissen: Fahrzeugverkehr ist in Wohnstraßen – mit klar definierten Ausnahmen – grundsätzlich verboten und nur zum Zwecke des Zu- und Wegfahrens gestattet. Zudem dürften Fahrzeuge nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren und dabei Fußgängerinnen und -gänger nicht behindern oder gar gefährden.

„Immer wieder haben sich Anwohnerinnen und Anwohner bei mir gemeldet, dass die Autos in den Wohnstraßen zu schnell unterwegs seien oder die Straßen zur Durchfahrt genützt werden. Mit unserer Aktion wollen wir auf die geltende Straßenverkehrsordnung aufmerksam machen“, sagt Christoph Lampert, Vizebürgermeister (Grüne Liste), Obmann des Umwelt-, Verkehr- und Dorfentwicklungsausschusses sowie Initiator des „Streetwalk“. Zum Beispiel die Leopoldsdorfer Straße, die Arthur Schmid- und die Badgasse gehören im Ort zu jenen Wohnstraßen, die stark befahren werden und auf denen es regelmäßig zu Übertretungen kommt.

In unregelmäßigen Abständen, an unterschiedlichen Tagen und zu unterschiedlichen Zeiten sollen sich Bürgerinnen und Bürger zu Fuss, mit dem Rad oder auf Rollschuhen gemeinsam über eine zuvor via Facebook bekanntgegebene Route bewegen, so die Absicht von Christoph Lampert. „Es geht nicht darum, dass wir die Autos mutwillig behindern oder gegenseitigen Unmut provozieren oder verstärken. Vielmehr soll das Miteinander unter Beachtung der geltenden Regeln gefördert werden.“ Zudem helfe der „Streetwalk“ mit, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner von Maria Lanzendorf noch mehr bewegen und sich gemeinsam in Grätzeln aufhalten, die sie vielleicht noch nicht so gut kennen, sieht der Vizebürgermeister einen Zusatznutzen.