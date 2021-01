Seit Tagen gehen die Wogen hoch: In ganz Österreich ereigneten sich Fälle, bei denen Bürgermeister (und teils auch deren Angehörige) im Zuge von Corona-Impfaktionen in Pflegeheimen geimpft wurden. Die Aufregung ist groß, sollten doch anfangs nur besonders gefährdete Personen ab 80 Jahren das Vakzin erhalten.

Nun erreicht diese Welle auch Schwechat: Wie der Kurier berichtet, wurde SP-Bürgermeisterin Karin Baier im Rahmen des Impf-Starts im Seniorenzentrum vergangene Woche ebenfalls geimpft. Das bringt der 56-Jährigen nun Kritik ein, wobei die Reaktionen der Opposition überwiegend sanft ausfallen. Der Hauptgrund dafür ist, dass Baier selbst als Hochrisikoperson eingestuft wird.

"Hätte ich das gewusst, hätte ich abgelehnt"

So erklärt sie in einer Stellungnahme an die NÖN, dass sie "aufgrund eines jahrzehntelang bestehenden Diabetes Typ I inkl. Folgeerkrankung(en)" zu jener Gruppe zählt, die nach den Bewohner von Pflegeeinrichtungen (und deren Personal) geimpft werden würde. Im Corona-Impfplan der Bundesregierungsplan wäre sie demnach im Zeitraum Jänner/Februar an der Reihe.

Baier betont zudem, dass sie spontan gefragt worden wäre, ob sie sich nicht eine der übrig gebliebenen Impfdosen spritzen lassen wolle. Dafür sei sie dankbar, "gefühlt habe ich die Impfung nicht als 'Frau in einer Funktion' sondern als Mensch erhalten", unterstreicht die Bürgermeisterin. Hätte sie allerdings geahnt, dass sie damit andere Leute vor den Kopf stößt, hätte sie wohl abgelehnt. "Dass ich das nicht bedacht habe, dafür entschuldige ich mich."

Bürgerliste verlangt Rücktritt

Einer der sich massiv vor den Kopf gestoßen fühlt ist Alexander Fuchs von der Bürgerliste "Gemeinsam für Schwechat" (GfS). Er spricht gegenüber der NÖN von einem Skandal und fordert Baiers Rücktritt. "Ich habe selbst einen Fall in der Familie, meinen 74-jährigen Vater, wo eine schnelle Impfung wichtig wäre, es aber keine Chance dafür gibt", poltert er. Bleibe die Stadtchefin im Amt, so überlege er aus dem Gemeinderat auszuscheiden. "Ich will mit ihr nicht mehr arbeiten", unterstreicht GfS-Mandatar Fuchs.

Die übrigen Oppositionsparteien sehen den Fall nicht so eng. Generell bemängeln sie die schiefe Optik, gestehen Baier aufgrund ihrer Diabetes-Erkrankung jedoch die Impfung zu. ÖVP, Grüne, FPÖ und NEOS unterstellen der Bürgermeisterin auch kein Vordrängen, wie in anderen Fällen. Das lehnen alle unisono ab. So spricht FPÖ-Chef Wolfgang Zistler in Baiers Fall von gänzlich anderen Umständen.

ÖVP-Obmann Anton Imre spricht wörtlich von einer "ungeschickten und unsensiblen" Vorgangsweise, Grünen-Stadtrat Peter Pinka hätte sich mehr "Transparenz und Solidarität" gewünscht. Das Wort "sensibel" fällt auch beim Statement von NEOS-Gemeinderat Christoph Mautner-Markhof, der durch das chaotische Management der Regierung schon genug Vertrauen zerstört sieht.