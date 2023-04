Rekruten werden mit großem Fest in Schwadorf angelobt

Die angehenden Soldaten des Jägerbataillons 33 aus Zwölfaxing werden am 21. April in Schwadorf ihr Treuegelöbnis leisten. Sehr zur Freude von Bürgermeister Jürgen Maschl (SPÖ): „Eine derartige Veranstaltung ist für alle Beteiligten immer ein unvergesslicher Tag. Es zeigt auch die enge Verbundenheit unserer Gemeinde mit der Garnison Zwölfaxing und dem Bundesheer, die vor allem bei notwendigen Einsätzen unserer Bevölkerung zu Gute kommen wird.“

Dementsprechend viel Energie hat man auch in die Vorbereitung des Rahmenprogramms gesteckt. Um 16 Uhr geht es mit einer Leistungsschau des Bundesheeres los. Mit dabei sind aber auch die Feuerwehr Schwadorf, das Rote Kreuzes Schwechat, die Landespolizeidirektion und der Zivilschutzverband. Festlich wird es um 18 Uhr mit einem Platzkonzert der Militärmusik NÖ in der Schulgasse. Die eigentliche Angelobung beginnt um 19 Uhr. Danach ist Volksfeststimmung mit der Band „Die Lauser“ angesagt. Der Eintritt ist frei. Außerdem wird es Kostproben aus der Truppenküche geben. Zusätzlich sorgen die Schwadorfer Vereine und das Café Salotto für die Verpflegung. „Wir freuen uns über viele Gäste aus nah und fern. Wir werden unser Bestes geben, um allen diesen Tag unvergesslich zu machen“, so Maschl.

