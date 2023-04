126 Rekruten des Jägerbataillon 33 in Schwadorf angelobt

Das Wetter meinte es gut mit den neuen Soldaten der Zwölfaxinger Burstyn-Kaserne. Bei frühlingshaften Temperaturen wurden 126 Grundwehrdiener des Jägerbataillon 33 in Schwadorf feierlich angeglobt. „Wir haben uns als Gemeinde wieder beworben um eine Angelobung in Schwadorf zu organisieren. Wir freuen uns sehr, dass wir ausgewählt wurden, um dies bei uns in Schwadorf wieder präsentieren zu können“, hält Bürgermeister Jürgen Maschl (SPÖ) im NÖN-Gespräch.

Im Vorfeld der Angelobung präsentierte sich das Bundesheer und das Jägerbataillon 33 im Rahmen einer Leistungsschau den Besuchern, zudem spielte die Militärmusik Niederösterreich auf. Nationalratsabgeordnete Andreas Minnich (ÖVP), der stellvertretend für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nach Schwadorf gekommen war, bedankte sich in seiner Ansprache bei Brigadier Christian Habersatter von der dritten Jägerbrigade aus Mautern sowie bei Oberst Rupert Hütter, dem Kommandanten des Jägerbataillon 33.

Nach der offiziellen Zeremonie, lud die Gemeinde um Bürgermeister Jürgen Maschl an die 120 Gäste zu einem gemütlichen Beisammensein ein. Im Festzelt überreichte Maschl zwei 3-Liter-Weinflasche an Oberst Hütter. Als Dankeschön an die Gemeinde gab es vom Bataillon-Kommandant ein Geschenk. Danach ging es mit dem Konzert der „Lauser“ weiter.

Übergabe von zwei 3 L Weinflasche von Bürgermeister Jürgen Maschl an Oberst Rupert Hütter. Mit im Bild: Nationalratsabgeordneten Andreas Minnich. Foto: Manuela Schwarz, Manuela Schwarz

