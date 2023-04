Flughafen Schwechat ehrt drei Top-Unternehmen am Standort

Ein roter Teppich, eine Fotowand und ein großen Bahnhof im Hollywood-Style - das und mehr gab es gestern Abend für die geladenen Gäste der zweiten „Vienna Airport Business Night“ im Office Park 4 zu sehen. Der Event, der im vergangenen Jahr zum ersten Mal durchgeführt wurde, richtete sich auch heuer wieder vor allem an die Entscheidungsträger in Unternehmen, die das Angebot der „Airport City“ kennenlernen wollten. Wobei das diesjährige Interesse mit mehr als 700 Gästen aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft, die Erwartungen bei weitem übertrafen.

Erstmals vergab der Flughafen zudem Auszeichnungen an seine Kunden: Als „Innovator des Jahres“ wurde die Start Up-Plattform „Plug and Play Austria“ ausgezeichnet. Der „beste Dienstleister des Jahres“ wurde die Autovermietung „Sixt“ und der Titel als „Cargo-Unternehmen des Jahres“ ging an die Spedition „Kühne + Nagel“. Damit würdigte der Flughafen die starke Innovationskraft, hohe Dienstleistungsqualität und fachliche Kompetenz der Betriebe in der "Airport City".

Im Rahmen des Events gab zudem Hausherr Günter Ofner einen Einblick über seine Visionen zur Zukunft des Reisens am Flughafen Schwechat. Darüber hinaus referierte der bekannte Philosoph und Publizist Konrad Paul Liessmann umfassende und durchaus unterhaltsam über das aktuelle Thema der Lügen und Fake News. Der Flughafen Schwechat nahm natürlich auch die diesjährige Airport Night zum Anlass, um auf die vielfältigen Leistungen und Einrichtungen seiner „Airport City“ hinzuweisen, die auch an diesen Abend als Eventfläche diente.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.