Stadt Schwechat klagt eigenen Beamten auf Schadenersatz

Es ist die wohl verzwickteste Causa, die die Stadtgemeinde Schwechat erlebt hat. Und dass, obwohl die Braustadt dank der undurchsichtigen Entstehungsgeschichte der Veranstaltungshalle „Multiversum“ fast in den Ruin geschlittert ist. Doch während dieses Damoklesschwert durch den Verkauf im Herbst 2020 abmontiert werden konnte, wird die Causa „Ruhegenuss“ die Stadt noch über viele Jahre verfolgen. Zum wiederholten Mal ist nun ein Gericht am Zug.

Doch worum geht es überhaupt? Vor drei Jahren ist intern die jahrelange Fehlberechnung von Beamtenpensionen, in der Behördensprache „Ruhegenuss“ genannt, aufgeflogen. Passiert sind sie Andreas Fälbl, seit 1990 im Rathaus und seit 2009 als Personalchef für die Ruhegenuss-Berechnungen zuständig. Acht der neun Beamtenpensionen, die Fälbl in dieser Zeit berechnet hat, fielen teils deutlich zu hoch aus. In einem Fall geht es sogar um einen monatliche Mehrbezug von 1.000 Euro.

Fehlberechnungen nur schwer abzuändern

Natürlich hat die Stadt versucht die Fehlberechnungen zu korrigieren, doch müssen die Bezieher einer Abänderung des Ruhegenussbescheids zustimmen. In sechs Fällen war das definitiv nicht der Fall, ihr Einspruch gegen die Bescheidänderung wurde vor dem Landesverwaltungsgericht (LVwG) Recht gegeben. Nun liegen sie beim Verfassungsgerichtshof (VfGH), eine Entscheidung steht noch aus. Der finanzielle Schaden für die Stadt bewegt sich mittlerweile bei mehr als 600.000 Euro.

Eine Absicht wird Fälbl allerdings bis heute nicht vorgeworfen, auch die Staatsanwaltschaft Korneuburg konnte weder einen Vorsatz noch einen Amtsmissbrauch erkennen. Dennoch hat der Gemeinderat nun im nicht-öffentlichen Teil der vergangenen Sitzung beschlossen, zivilrechtlich gegen ihren Beamten vorzugehen. So fordert die Stadt von Fälbl einen Schadenersatz in Höhe rund 76.000 Euro samt Zinsen. Dem Vernehmen nach hätte die Opposition den Betrag höher angesetzt, zog aber am Ende doch geschlossen mit.

Beklagter blickt gelassen auf Verhandlung

Das bestätigt das Landesgericht Korneuburg auf NÖN-Anfrage. Ein weiterer Teil der Anklage beschäftigt sich mit jenen sechs Ruhegenuss-Bezügen, die derzeit beim VfGH liegen. Sollte der Verfassungsgerichtshof zugunsten der pensionierten Beamten entscheiden, fordert die Stadt die gerichtliche Feststellung, dass Fälbl für künftige Schäden in diesen sechs Fällen haften muss. Am 1. August wird jedenfalls die erste Tagsatzung stattfinden, dort wird es aber nur um den weiteren Ablauf und nicht um Inhaltliches gehen.

Der Beklagte blickt der Klage jedenfalls betont gelassen entgegen, wie Andreas Fälbl im NÖN-Gespräch durchblicken lässt. „Das ist der letzte Strohhalm an den sich sie sich klammern“, ist er überzeugt. Den Streitwert bezeichnet er als „völlig aus der Luft gegriffen“. Er glaubt, dass bei der Rathaus-Chefetage die Hoffnung besteht, dass bei dieser Gerichtsverhandlung „irgendetwas an mir hängen bleibt“. Er sei aber dienstrechtlich nach wie vor „unbescholten“.

Lösung auf Gesprächsweg bisher gescheitert

Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) verweist gegenüber der NÖN darauf, dass der Beschluss über die Klage aus datenschutzrechtlichen Gründen im nicht-öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung gefällt wurde und sie daher nicht mehr sagen könne. Allerdings hätte sie die Klage im Vorfeld gerne verhindert, man konnte jedoch mit Fälbl keinen Vergleich erzielen. „Wir haben auf allen möglichen Wegen monatelang versucht, eine verträgliche Lösung zustande zu bringen. Auch mit professioneller Hilfe, Herr Fälbl hat aber immer abgelehnt“, hält sie fest. Mehr ins Detail geht sie aber nicht.

Der Mann von SPÖ-Klubsprecherin Susanne Fälbl-Holzapfel wiederum sieht die Stadt bisher mit allen Versuchen, ihm eine Verfehlung vorzuwerfen als gescheitert an. So sei die Suspendierung durch die in der Bezirkshauptmannschaft angesiedelten Disziplinarkommission im Vorjahr für rechtswidrig erklärt oder auch das Strafverfahren eingestellt worden. Nach eigener Aussage will Fälbl, der seit mehr als einem Jahr im Krankenstand ist, wieder zurück ins Rathaus. Er sieht „keinen Grund, nicht wieder arbeiten zu gehen“.

Ob es dazu kommen wird, ist offen. Der Schwechater fordert jedenfalls eine Position, die seiner vormaligen Rolle als Personalchef entspricht. Dazu habe es im Mai des Vorjahres ein Gespräch zwischen Fälbl sowie Bürgermeisterin Baier und Stadtamtsdirektor Martin Diatel gegeben. „Mir wurde ein Posten angeboten, habe davon aber eine Arbeitsplatzbeschreibung verlangt. Die wurde mir auch versprochen, bekommen habe ich jedoch bis heute nichts“, erzählt er.