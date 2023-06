Himberger Mittelschule erhält Sonderpreis für Recycling-Projekt

Da in der Himberger Mittelschule jedes Jahr ein Zweig „Ökologie“ unterrichtet wird, hatte Lehrerin Nicole Kalteis die Idee mit einer Klasse am heurigen Projektwettbewerb des Verbandes der Chemielehrer Österreichs (VCÖ) teilzunehmen. Das Motto lautete schließlich „Mit Chemie für die Umwelt“. Also machte sich Kalteis mit der Klasse 3b ans Werk und teilte die Schülerinnen und Schüler in verschiedene Gruppen ein.

Je nach Interesse standen die Bereiche Papier, Metall, Glas und Kunststoff offen. „Dabei entstanden unter anderem Kerzenständer aus Metall bei deren Herstellung die Polytechnische Schule Himberg unterstützte, selbstgemachtes Recyclingpapier, Experimente mit biologisch abbaubarem Plastik aus Milch und Essig sowie essbares Glas“, so Kalteis.

700 Euro für Materialankauf

Bereits bei der Projektpräsentation im April erhielt die 3b regen Zuspruch für ihr Projekt. Nun fand in der Pädagogischen Hochschule Salzburg die Preisverleihung statt. Mit dabei waren nicht nur Projektlehrerin Nicole Kalteis und Denise Haack vom Lehrerkollegium, sondern auch Schülerinnen und Schüler der Projektklasse sowie Vizebürgermeister Richard Payer und der für Schulangelegenheiten zuständige Gemeinderat Herbert Stuxer (beide SPÖ).

Die Mittelschule Himberg konnte zwar keinen Hauptpreis gewinnen, wurde unter 238 eingereichten Projekten jedoch mit einem der 48 Sonderpreise ausgezeichnet. Dafür erhielt sie einen Gutschein im Wert von 700 Euro, der für die Anschaffung von diversen Materialien und Chemikalien vorgesehen ist. „Seitens der Gemeinde sind wir außerordentlich stolz auf unsere Mittelschule und diese großartige Auszeichnung! Gerade in unserer Wegwerfgesellschaft ist das Experimentieren und Schaffen von Bewusstsein für die Themen Recycling und Upcycling ein wichtiger Punkt für unsere Zukunft“, hält Payer fest.