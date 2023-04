„Village Voices“ singen in der Pfarrkirche Himberg

„Wir wollten schon immer einmal in einer Kirche singen“, erklärt die Gründerin und Leiterin der Chorvereinigung „Village Voices Rauchenwarth“, Andrea Wiesinger. Am kommenden Sonntag geht ihr Wunsch in Erfüllung: Unter dem Titel „Oh Happy Day“ gibt die Singgemeinschaft um 16 Uhr in der Pfarrkirche in Himberg ein Konzert mit Liedern, die im weiteren Sinne einen Bezug zur Kirche haben. So stehen etwa die Hymne „Amazing Grace“, Leonard Cohens „Hallelujah“, „I will follow him“ aus dem Film „Sister Act“ und der US-Song für Afrika „We are the world“ auf dem Programm.

Der 2004 gegründete Chor „Village Voices Rauchenwarth“ umfasst rund 30 Mitglieder. Sein Repertoire reicht von Volksliedern bis Pop-Musik und mit dem Orchester „Camerata Carnuntum“ werden auch Chöre aus Opern oder Oratorien dargeboten. Auch Auslandsauftritte in Prag, Budapest oder Slowenien standen schon auf dem Programm.

Eintritt für das Chorkonzert in der Pfarrkirche Himberg: Freie Spende.

